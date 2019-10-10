بالصور.. ملكة جمال تتعرض إلى "قرصنة" و"تحرش" في الملاعب الإيطالية

المصدر: محمد الحتو - دبي

خطفت المذيعة الإيطالية ديليتا ليوتا الأضواء بإطلالتها الساحرة في الملاعب، وتفوقت على أغلب لاعبي الدوري الإيطالي لكرة القدم بحصد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ بلغ عدد متابعيها 5 ملايين على "إنستغرام" فقط، فيما يتابع هداف يوفنتوس الدولي الأرجنتيني غونزالو هيغواين 3 ملايين، على الموقع نفسه!.

بدأت ديليتا (28 عاماً) بتقديم دوري الدرجة الثانية الإيطالي في الموسم الماضي، لكن أدائها المميز دفع شبكة "دي إيه زد إن" التلفزيونية إلى جعلها واجهة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي حتى تجولت إلى نجمة في عيون الجماهير والمحللين وباتت قريبة من الرياضيين ومراكز صنع القرار في الأندية.

وأمام نجاحاتها، تدفع "الحسناء الإيطالية" ضريبة الشهرة والجمال، فقبل عامين تعرضت إلى القرصنة من قبل "هاكرز" اخترقوا هاتفها وحصلوا على صوراً خاصة بها، ونشروها في مواقع إلكترونية وحسابات "السوشيال ميديا"، أما الموسم الحالي فتعرضت إلى التحرش اللفظي من جماهير نادي نابولي قبل انطلاق مباراته مع بريشيا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، إذ أظهر مقطع فيديو ديليتا ليوتا وهي تتوجه إلى منصة الصحافيين برفقة زملائها، وأثناء مرورها أمام الجمهور بدأت الهتافات غير اللائقة تتصاعد، فردت عليهم بالإشارة إليهم موجهة إبهامها إلى الأسفل، في تعبير عن استياءها، بحسب صحيفة "صن" البريطانية.

يذكر أن المذيعة الإيطالية توجت في عام 2009 بلقب ملكة جمال إيطاليا قبل أن تتحول إلى الإعلام، كما تمتلك شهادة جامعية في القانون، لكنها فضلت الانتقال للعمل في الإعلام.