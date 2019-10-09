تغيرات مفاجئة في الجهاز الإداري لفريق العين‎

المصدر: معاذ كمبال - العين

اجرت شركة نادي العين لكرة القدم تغيرات مفاجئة في الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم وقررت تعيين لاعب الفريق السابق، سلطان راشد مشرفاً للفريق.

وقال النادي بيان مقتضب عبر حسابه في "تويتر" مساء اليوم: "بناء على ما تقضيه المصلحة العامة قررت شركة نادي العين لكرة القدم تكليف سلطان راشد مشرفاً لفريق الكرة الأول بالنادي مع التقدير لجهود محمد عبيد حماد ومطر الصهباني وعصام عبدالله على خدماتهم الطويلة للنادي متمنين لهم التوفيق أينما تواجدوا".

وظل محمد عبيد حماد مشرفاً للفريق الأول والرديف لسنوات طويلة بما يملكه من خبرات ادارية مكنته من إنجاز العديد من الملفات الصعبة.

يذكر أن سلطان راشد الذي تولى حقيبة مشرف الفريق يملك هو الآخر خبرات من خلال عمله كعضو مجلس الإدارة السابقة بجانب عمله كمدير رياضي للنادي.