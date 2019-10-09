الإسباني راهم يتصدر «السباق إلى دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تقدم البطل السابق لجولة موانئ دبي العالمية، الإسباني جون راهم، إلى قمة ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف، بعد أن دافع عن لقب بطولة إسبانيا المفتوحة بنجاح.

وكسب راهم 460 نقطة، ليصبح مجموع نقاطه 3898.3 نقطة لينتقل من المركز الثاني إلى المركز الأول في ترتيب «السباق إلى دبي»، ليعزز فرصة وجوده للفوز مرة أخرى بلقب بطولة جولة موانئ دبي العالمية، التي تقام في نوفمبر المقبل على ملاعب عقارات جميرا للغولف، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وحجز الإسباني رافا كابريرا بيللو مكانه في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، بعدما حقق المركز الثاني في البطولة لينتقل من المركز 22 إلى المركز 11 في ترتيب «السباق إلى دبي» حيث كسب 305 نقاط.