نادي الثقة يتصدر تجمع كرة الطاولة للجنة البارالمبية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تصدر نادي الثقة الترتيب العام في التجمع الأول لكرة الطاولة للجنة البارالمبية، التي أقيمت بنادي الثقة للمعاقين في الشارقة، بمشاركة 30 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية أصحاب الهمم بالدولة، وذلك بعد حصوله على أربع ميداليات (ذهبيتان وفضية وبرونزية)، وحل ثانياً نادي دبي بحصوله على ست ميداليات (ذهبية وفضيتان وثلاث برونزيات)، وجاء نادي عجمان في المركز الثالث بذهبية واحدة، ثم نادي رأس الخيمة بفضيتين.

في المجموعة الأولى، نال المركز الأول وائل محمد لاعب عجمان، تلاه لاعب رأس الخيمة خليفة الشحي، ثم لاعب دبي محمد الماس.

وفي المجموعة الثانية فاز محمد سفيان من الثقة، تلاه لاعب دبي عثمان محمد، ثم زميله علاء الدين سامي.

وفي المجموعة الثالثة حلق لاعب الثقة محمد أبوالسيد بالذهبية، تلاه زميله لؤي محمد، ثم لاعب نادي دبي مانع كرجي.

وفي فئة الإناث انتزعت المركز الأول البطلة لطيفة السويدي لاعبة دبي، تلتها لاعبة رأس الخيمة فاطمة صالح.