قرعة كأس محمد السادس تعيد صدام الوصل مع الاتحاد السعودي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أسفرت قرعة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، التي أقيمت أمس بمدينة الرياض السعودية، عن مواجهات قوية للأندية الإماراتية، إذ سيلتقي الوصل مع الاتحاد السعودي، بينما سيلعب الجزيرة مع الإسماعيلي المصري.

وسيخوض «فخر أبوظبي» لقاء الذهاب خارج أرضه في مدينة الإسماعيلية مع «الدراويش»، على أن يقام لقاء الإياب على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، بينما سيخوض الوصل مواجهة مكررة مع الاتحاد السعودي في مرحلة الذهاب على استاد الوصل في زعبيل، على أن يقام لقاء الإياب في مدينة جدة السعودية، إذ تفوق «الإمبراطور» في نسخة العام الماضي على «الإتي» بالتعادل 1-1، في لقاء الذهاب بجدة، ودون أهداف في زعبيل.

وأسفرت القرعة عن مواجهات مثيرة، أبرزها «الديربي» المغربي، الذي يجمع الوداد مع الرجاء، بينما سيلتقي نواذيبو الموريتاني مع الشرطة العراقي، والاتحاد السكندري المصري مع المحرق البحريني، والشباب السعودي مع شباب الأردن، وأولمبيك آسفي المغربي مع الترجي التونسي، والقوة الجوية العراقي مع مولودية الجزائر.

وكان الوصل قد تأهل لثمن النهائي، بعدما فاز على الهلال السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين، إذ تفوق «الإمبراطور» في لقاء الذهاب بدبي بهدفين دون رد، وخسر في لقاء الإياب بالخرطوم بهدفين مقابل هدف، بينما صعد الجزيرة إلى دور الـ16، بفوزه في مباراة الذهاب على النصر العماني بهدف دون رد في صلالة، وبثلاثة أهداف مقابل هدف في أبوظبي بلقاء الإياب.

ونظم الاتحاد العربي لكرة القدم، قبل انطلاق القرعة، ورشة عمل للأندية المتأهلة لاستعراض آلية القرعة ولائحة البطولة، بينما تمت إقامة ورشة مماثلة بعد نهاية مراسم القرعة للأندية وللاتحادات الوطنية الأعضاء، لاختيار المواعيد المناسبة لمباريات دور الـ16.

من جهته، أشاد الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، رجاء الله السلمي، بكل الأندية العربية المشاركة في بطولة كأس محمد السادس، مؤكداً أن مباريات دور الـ32 شهدت نجاحاً كبيراً، مشيداً بالتعاون الكبير من الأندية لاستمرار نجاح هذه البطولة، التي تجمع الشباب في الوطن العربي، وتسهم في تطوير كرة القدم العربية.