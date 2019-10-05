22 لاعبا في أول تدريب للمنتخب استعدادا لإندونيسيا

المصدر: منصور السندي –دبي

أجرى المنتخب الأول كرة القدم اليوم السبت على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي أول تدريب له تحضيرا لمباراته أمام منتخب إندونيسيا الخميس المقبل على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي ضمن الجولة الثانية للتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، إذ شارك في التدريب 22 لاعبا من أصل 26 فيما فضل الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك إراحة أربعة لاعبين بهدف الإطئمان على جاهزيتهم قبل مشاركتهم في التدرييات مجددا وهم محمد الشامسي ووليد عباس وخلفان مبارك وحسن المحرمي.

وأدى لاعبو المنتخب الحصة الأولى بحماس وجدية وروح معنوية عالية انطلاقا من استشعارهم لأهمية المرحلة المقبلة التي ستحدد مصير المنتخب في هذه التصفيات لاسيما أن المنتخب يتطلع الى خطف بطاقة التأهل الى نهائيات المونديال وتعويض إخفاقه في عدم التأهل لمونديال روسيا 2018 رغم الآمال الكبيرة التي كانت معقودة على هذا الجيل من لاعبي المنتخب في تحقيق إنجاز جديد للكرة الإماراتية خصوصا أن البداية الإيجابية للمنتخب في هذه التصفيات بالفوز على منتخب ماليزيا بهدفين مقابل هدف ستعطي اللاعبين دافعا وحافزا معنويا كبيرا للاستمرار بنفس هذه الروح خلال المباريات المقبلة التي سيخوضها المنتخب ضمن المجموعة السابعة التي تضم الى جانبه وإندونيسيا كلا من فيتنام وتايلاند.

وضمت قائمة المنتخب الجديدة اللاعبين علي خصيف، سالم راشد ، خليفة الحمادي ، خلفان مبارك ، علي مبخوت ، عمر عبدالرحمن ، محمد العطاس ، عبدالله رمضان ، زايد العامري ( الجزيرة ) محمد الشامسي ، حمدان الكمالي ، محمد برغش ، خليل الحمادي ( الوحدة ) خالد عيسى ، محمد شاكر ، أحمد برمان ، بندر الإحبابي ( العين ) الحسن صالح ، ماجد سرور ( الشارقة ) وليد عباس ، أحمد خليل ( شباب الأهلي دبي ) جاسم يعقوب ، طارق أحمد ( النصر ) علي صالح ، علي سالمين ( الوصل ) حسن المحرمي ( بني ياس ".