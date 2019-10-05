«فريق الفيديو» يظهر بأفضل حالاته.. ويُسعد الفجيرة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

أدى فريق تقنية الفيديو (الفار) بقيادة الحكم المونديالي محمد عبدالله حسن، أداءً مميزاً في المباراة التي فاز بها الفجيرة «الذئاب» على خورفكان 2-1، أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، وذلك بعد تدخله لحسم حالات دقيقة خلال المواجهة أبرزها احتساب ضربة جزاء للفجيرة، وبعد إعطاء الضوء الأخضر للحكم الدولي سلطان عبدالرزاق مراجعة حالة أخرى طالب بها لاعبو خورفكان بالحصول على ضربة جزاء، وحالات أخرى اتخذ فيها «فريق الفار» قرارات سليمة.

وتألق البرازيلي فيرناندو غابريل، وقاد فريقه للوصول للنقطة السادسة، عندما سجل هدفي فوز فريقه، وصنع العديد من الهجمات الخطرة إحداها الهدف الذي سجله لاحقاً من ضربة جزاء، وتألق في الحد من هجمات خورفكان، لفاعليته في خط الوسط.

وتخلّى مدرب الفجيرة الجزائري مجيد بوقرة، عن أسلوبه الدفاعي الذي خاض به مباراتيه السابقتين ولعب بشكل هجومي معظم دقائق المباراة، وكان الأفضل هجوماً والأكثر وصولاً للمرمى، وكان بإمكانه أن يسجل أكثر من هدف لولا التسرع في إنهاء الهجمات من قبل الليبيري جيبور، كما أسهم ضعف اللياقة البدنية في تعرض مرمى خورفكان لعدد كبير من الهجمات، ما أدى للخسارة.

وكان خورفكان البادئ بتسجيل الأهداف عن طريق البرازيلي روبسون في الدقيقة (5) بتسديدة رأسية، بعد مناولة من مواطنه بيسمارك.

وشهدت المباراة قراراً دقيقاً اتخذه حكم المباراة الدولي سلطان عبدالرزاق بالرجوع الى تقنية «الفار»، ومراجعته للقطة إعثار لاعب الفجيرة سالم سيف من قبل البرازيلي روبسون دي باولا، واستغرق منه الأمر أكثر من ثلاث دقائق عوضها لاحقاً بست دقائق وقتاً بدلاً من الضائع، إذ قرر احتساب ضربة جزاء نفذها البرازيلي غابريل وسجل منها هدف التعادل (34)، وكاد الفجراوي فهد سبيل أن يسجل بمرماه 45+1.

وطالب جمهور خورفكان بضربة جزاء بعد تسديدة قوية لبيسمارك ارتطمت بيد عبدالله صالح (67)، إلا أن فريق عمل «الفار» لم يدعُ حكم المباراة إلى مراجعة اللقطة، وسجل الفجيرة هدف الفوز عن طريق غابريل فيرناندو في الدقيقة (90+1) من ضربة حرة مباشرة سددها بشكل رائع.