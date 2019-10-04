لاعب بديل يمنح الشارقة صدارة الدوري على حساب العين

المصدر: منصور السندي-الشارقة

منح اللاعب البديل سالم سلطان فريقه الشارقة صدارة دوري الخليج العربي لكرة القدم بعد تسجيله هدف الفوز في مرمى العين في الوقت القاتل" 91" خلال لقاء القمة المثير الذي جمع الفريقين أمس الخميس على استاد نادي الشارقة ضمن الجولة الثالثة للدوري وانتهى لمصلحة الشارقة 3-2 وحرم بذلك الشارقة فريق العين الثأر لهزيمته أمامه في الدور الأول لدوري الموسم الماضي والتربع على الصدارة، ليرفع الشارقة بهذا الفوز رصيده الى ثمان نقاط دون أي خسارة حتى الآن بعدما فاز في الجولتين الماضيتين على خورفكان واتحاد كلباء فيما تجمد رصيد العين عند ست نقاط ليحل في المرتبة الثالثة خلف شباب الأهلي الذي تراجع بدوره الى المركز الثاني برصيد سبع نقاط بتعادله مع الجزيرة.

وأفسد لاعب الشارقة المتألق البرازيلي إيغور كورنادو الذي خطف الأضواء في المباراة بعدما سجل هدفين في هذه المباراة وصنع الهدف الثالث، فرحة جمهور العين الذي كان يستعد للاحتفال بفوز فريقه بعدما كان متقدما بهدفين مقابل هدف قبل دقائق من نهاية المباراة، إذ نجح في تسجيل هدف التعادل "82" قبل أن يضيف اللاعب البديل سالم سلطان الهدف الثالث في الوقت الحاسم ويقضي على أي أمل للعين في تعديل النتيجة.

وألغى حكم المباراة هدفا للعين سجله اللاعب التوغولي لابا كودجو" 66" بداعي التسلل بعد لجأ لتقنية الحكم الفيديو لكن العين احتج بشدة على قرار الحكم الفيديو بإلغاء الهدف

ومنح إيغور كورنادو الشارقة هدف التقدم في المباراة من ركلة جزاء " 11" تسبب فيها لاعب العين محمد شاكرو احتسبها حكم اللقاء عمار الجنيبي لمصلحة الشارقة بعدما استعان بالحكم الفيديو" الفأر" اثر مخالفة ارتكبها لاعب العين محمد شاكر مع إيغور داخل المنطقة المحظورة.

حاول العين الذي كان الأكثر سيطرة على مجريات اللعب العودة الى أجواء المباراة قبل انتهاء الشوط الأول وتعديل النتيجة بعد الهدف المبكر الذي دخل مرماه ونجح لاعبه بندر الاحبابي من تسجيل هدف التعادل " 41" قبل أن يضيف التوغولي لابا كودجو الهدف الثاني " 51" من هجمة سريعة ومنظمة للعين لكنه فرحة العين لم تدم طويلا ليعود الشارقة ويسجل هدفين سريعين في الدقائق الأخيرة والحاسمة للمباراة حسم بها اللقاء المثير بين الفريقين لمصلحته.

ورغم أن العين سيطر على مجريات المباراة الا أنه تأثر بغياب لاعبه البرازيلي كايو كانيدو وكذلك مزيان بسبب الإصابة.

وشكل الحضوري الجماهيري للفريقين لوحة رائعة في المدرجات، إذ بلغ عدد الحضور 9858 مشجعا.

واحتفل لاعبو الشارقة بعد نهاية المباراة مع جمهورهم بالفوز الثمين وحصد ثلاث نقاط من خصم شرس هو العين الذي يعد من أبرز المرشحين للمنافسة على لقب الدوري.