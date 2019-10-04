بدلة رياضية «ذكية» في دبي تقيس أداء الرياضيين

المصدر: سيد مصطفى - دبي

كشفت اللجنة المنظمة لـ«مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي»، أن المؤتمر سيشهد عرض بدلة رياضية ذكية وفق أحدث التصاميم تحدد أداء الرياضي للتدريبات والمنافسات وتعرض معلومات دقيقة عنها ضمن تقرير فني يسهم في دعم جهود المدربين، لتطوير أداء الرياضي والوصول به إلى منصات التتويج.

ويقام المؤتمر الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، يومي 14 و15 الجاري بقاعة راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

وقالت اللجنة لـ«الإمارات اليوم»: «سيزاح خلال مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي الستار عن شكل الرداء الذي يساعد على قياس جميع تحركات عضلات الجسم أثناء التدريب، وزيادة سرعة أخذ القرار الصحيح عن طريق التدريبات بجهاز الواقع الافتراضي».

وأضافت: «البدلة الجديدة تجمع بين التصميم الرائع المعاصر والإلكترونيات الذكية، إذ أصبحت أول واجهة لكامل الجسم في العالم تربط بين المستخدمين من الرجال والسيدات مع البيئة الرقمية، كما تتميز البدلة بثباتها أثناء التدريب وقوة حساسيتها ومرونتها أثناء تشغيل تقنية الواقع الافتراضي معها، كما يمكن ارتداؤها تحت الملابس العادية دون أن تأخذ حيزاً يُذكر».

وأوضحت: «سيكون بوسع الجماهير أو الرياضيين اقتناء هذه البدلة وفق ما أكده لي المسؤولون عن شركة (تسلا) المنتجة لها مقابل 1000 يورو، إذ يتم تصنيعها بشكل منفرد وفق مقاسات كل شخص، ويستغرق تصميمها شهراً كاملاً».

وتابعت: «كما سيتم عرض جهاز (أكتيف 5) الأميركي الذي يعد أكثر جهاز حساس لقياس قوة الضغط، ويساعد الأفراد على التمارين الرياضية دون استخدام أي أدوات، وهو مناسب لجميع الفئات العمرية من الأطفال والشباب وكبار السن، وهو جهاز عملي يمكن حمله أثناء السفر أو استخدامه في المكاتب أثناء العمل، ومزود بذكاء اصطناعي لتطوير وتحسين نوعية التدريبات الرياضية».

وأكملت: «مؤتمر ومعرض دبي للذكاء الاصطناعي سيشهد العديد من المبادرات التي تُطلق للمرة الأولى، منها على سبيل المثال إطلاق تطبيقات لملخص الأحداث الرياضية التي لم يتمكن المشاهد العادي من متابعتها في لحظتها، إذ يُمكن عرض ملخص لمباراة كرة قدم في 15 دقيقة فقط، يتضمن أهم أحداث المباراة، وسيتم طرح هذا التطبيق في الأسواق الإماراتية قريباً».

وختمت: «كما ستطلق شركة (إكوليب) منصة تطبيقها الإلكتروني العربي الجديد والمتخصص في رياضة ركوب الخيل، إذ يستخدمه أكثر من 500 ألف شخص حول العالم، ويستخدم التطبيق في الهواتف والساعات الذكية ليتتبع الجمهور كل ما يحدث أثناء التدريب وتحويله إلى أرقام وإحصاءات للرياضي الممارس لهذه الرياضة، ما يمكنه من أداء التدريب بطريقة أكثر فاعلية».

- تقدم للمدربين تقريراً فنياً ومعلومات دقيقة لتطوير أداء الرياضي.

- تزيد سرعة اتخاذ القرار عن طريق التدريبات بجهاز الواقع الافتراضي.