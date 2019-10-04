3 فرق تطلب صدارة دوري أقوياء اليد اليوم

المصدر: جوني جبور - دبي

تطلب ثلاثة فرق، اليوم، فض الشراكة التي تجمعهما في صدارة دوري أقوياء كرة اليد، حين يحل الشارقة (حامل اللقب) في الرابعة عصراً ضيفاً على العين ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الذهاب.

ويتطلع الملك لخطف نقطته الـ15 التي تعد الهدف ذاته الذي يصبو إليه فريقا شباب الأهلي والوصل المتشاركان معه بالمركز الأول، في ظل مهمة صعبة تنتظر «فرسان دبي» بحلولهم في الخامسة ضيوفاً على النصر، وفي المقابل، يستقبل الجزيرة بالتوقيت نفسه فرقة الإمبراطور في مواجهة مفتوحة الاحتمالات من حيث النتيجة.

وتشهد الجولة في الخامسة أيضاً لقاء الجارين الوحدة وبني ياس، الذي يقام على صالة السماوي، في مباراة يسعى خلالها الطرفان إلى فض شراكتهما على صعيد النقطة الرابعة.

وبشعار الانتصار الخامس على التوالي، يتطلع الملك إلى العودة من صالة العين بالنقاط الكاملة للمباراة، التي تضمن له البقاء في الصدارة، والدفاع عن لقبه للموسم الماضي بالصورة المثلى، تقابلها طموحات مشروعة للعين صاحب المركز السادس برصيد ست نقاط لتأكيد التطور المستمر على مستواه للموسم الحالي، مقارنة بالموسم الماضي.

وفي مباراة ثانية، يسعى النصر، رابع الترتيب العام برصيد 10 نقاط، إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له بلوغ النقطة الـ13 الكفيلة بوضعه في مركزٍ متقدم، إلا أن مهمة العميد ستصطدم بتطلعات مشروعة لوصيف دوري العام الماضي (شباب الأهلي) في تحقيق انتصارهم الخامس على التوالي في البطولة، والبقاء في معركة الصدارة.