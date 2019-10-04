«لعبة الأذكياء» تبدأ اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق مساء اليوم منافسات بطولة الدوري العام للشطرنج للرجال والسيدات، التي ينظمها اتحاد اللعبة في ثلاثة أندية، إذ يستضيف نادي دبي للشطرنج والثقافة بطولة الرجال، فيما تقام بطولة السيدات في ناديي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة وفتيات رأس الخيمة للشطرنج.

وتضم بطولة الرجال ثلاثة أندية، هي: أبوظبي للشطرنج والثقافة، ودبي للشطرنج والثقافة، والشارقة الثقافي للشطرنج، ويلتقي في الجولة الأولى، اليوم، دبي للشطرنج مع نادي الشارقة، فيما يشارك في بطولة السيدات خمسة أندية، هي: نادي العين للشطرنج والثقافة، ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، ونادي فتيات رأس الخيمة، ونادي أبوظبي للشطرنج، ونادي دبي للشطرنج. ويلتقي اليوم نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة مع نادي دبي للشطرنج بمقر الأول، فيما يلتقي في التوقيت نفسه نادي فتيات رأس الخيمة مع أبوظبي للشطرنج والثقافة، وذلك بمقر نادي فتيات رأس الخيمة.