الفجيرة وخورفكان في حوار بـ «6 نقاط»

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

تشكل مباراة الفجيرة وضيفه خورفكان على استاد الفجيرة الدولي الساعة 18:30 مساء اليوم اختباراً صعباً ومهماً للفريقين في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، إذ تمثل المباراة «ست نقاط» بالنسبة لكل فريق بالنظر إلى الصراع الثنائي بينهما على تحقيق هدف البقاء هذا الموسم. وفي الوقت الذي يبحث فيه خورفكان عن فوزه الأول بعد هزيمة من الشارقة وتعادل مع حتا، يسعى الفجيرة للعودة إلى الانتصارات، بعد الخسارة الكبيرة في الجولة الماضية من شباب الأهلي.

ويريد الفجيرة أيضاً رد الاعتبار أمام خورفكان الذي سبق أن تعادل معه قبل موسمين في «الهواة»، وكان سبباً في حرمانه من الصعود المباشر حين كان يقوده أسطورة الكرة الارجنتيني دييغو مارادونا، إذ خاض الملحق بعد ذلك وخسر ليستمر في الهواة، قبل أن يصعد في الموسم قبل الماضي. وقال مدرب الفجيرة، الجزائري مجيد بوقرة، في تصريحات صحافية إنه اعد الفريق ليكون بافضل جاهزية للمباراة، مؤكداً انه تجاوز آثار الخسارة امام شباب الاهلي (5-1)، بعد ان تمت معالجة الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها الفريق. من جانبه، قال مدرب خورفكان، البرازيلي باولو كاميلي، في تصريحات صحافية، إنه يتطلع لان يقدم لاعبوه اداءً مميزاً رغم صعوبة المواجهة، مؤكداً أنه سيجري تغييرات محدودة. يذكر ان المباراة هي الاولى التي تجمع الفريقين في المحترفين، بينما فاز الفجيرة (2-0) وتعادلا (1-1) في آخر مواجهتين في الدرجة الأولى.

محمد يوسف: لا نفكر إلا في الفوز

أكد حارس مرمى خورفكان، محمد يوسف، أنه يجتهد في كل مباراة بافضل ما يمكن من اجل ان يكون عند حسن ظن الادارة والجهاز الفني به. وقال في تصريحات صحافية إن اللاعبين لا يفكرون إلا في تحقيق الفوز، رغم صعوبة المواجهة، وأن كل تركيزهم ينصب على تخطي عقبة الفجيرة.