«تغيير المسار» يغري حتا واتحاد كلباء لخطف الانتصار الأول

المصدر: جوني جبور - دبي

يحلّ اتحاد كلباء، في التاسعة والربع من مساء اليوم، ضيفاً على حتا لحساب الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، ويسعى كلا الفريقين لخطف انتصارهما الأول في البطولة، خصوصاً من قِبل أصحاب الأرض الساعين لاستثمار التغييرات التي طرأت على المنافس، عقب الإقالة المفاجئة لمدربه الإيطالي، فابيو فيفياني، وإسناد المهمة للمدرب الجديد فراس الجباس، والتي تقابلها تطلعات مشروعة للضيوف، بأن يكون تغيير المسار على مستوى الجهاز الفني بمثابة نقطة انطلاقة نحو خطف أول فوز في البطولة.

ويتشارك حتا واتحاد كلباء الهدف ذاته في رغبة الابتعاد عن مؤخرة الترتيب، إذ يدخل «الإعصار» مباراته برصيد نقطة واحدة، ويوجد في المركز قبل الأخير، جراء خسارته في الجولة الافتتاحية أمام شباب الأهلي صفر-3، والاكتفاء بالتعادل الإيجابي في الجولة الثانية أمام خورفكان 1-1، خصوصاً أن خطف «الإعصار» للفوز سيمنحه النقطة الرابعة الكفيلة بدفعه لمراكز عدة على سلم الترتيب، في ظل امتلاك فرق بحجم الجزيرة والوحدة والفجيرة رصيد النقطة الثالثة، واحتلالهم بفارق الأهداف المراكز من الخامس إلى السابع.

وعلى الجانب الآخر، يبحث اتحاد كلباء تحت قيادة مدربه الجديد، إلى تعويض الخسارتين في الجولتين الأولى والثانية أمام العين 2-3، والشارقة 1-3، اللتين كانتا سبباً وراء توجه شركة كرة القدم في النادي إلى إقالة المدرب الإيطالي، فابيو فيفياني. ويتوقع أن يخوض حتا واتحاد كلباء المباراة بأسلوب هجومي من البداية، في ظل الندية التي غالباً ما تطغى على لقاءات الفريقين، إذ تعد مواجهة اليوم الثالثة التي تجمعهما تاريخياً في دوري المحترفين، بعد أن التقيا في ذهاب موسم 2016-2017، وفاز «الإعصار» 2-1، قبل أن يفرض اتحاد كلباء إياباً التعادل الإيجابي «1-1».

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