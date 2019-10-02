26 لاعبا في قائمة المنتخب الجديدة وضم عبدالله رمضان لأول مرة

المصدر: الإمارات اليوم –دبي

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب الهولندي بيرت فان مارفك، قائمة المنتخب الوطني والتي ضمت 26 لاعبا في القائمة الجديدة للأبيض استعدادا لمباراتيه أمام إندونيسيا المقررة الخميس المقبل على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي ضمن الجولة الثانية للتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا، وكذلك مباراة تايلاند المقررة يوم 15 من ذات الشهر، علما أن المنتخب يلعب ضمن المجموعة السابعة التي تضم الى جانبه كلا من إندونيسيا وفيتنام وتايلاند وماليزيا.

وشهدت القائمة عودة مهاجم شباب الأهلي أحمد خليل الذي غاب عن مباراة ماليزيا وكذلك لاعب الجزيرة خلفان مبارك كما ضمت القائمة أيضا لاعب الجزيرة عبدالله رمضان لأول مرة بعد تألقه بشكل لافت في الفترة الأخيرة مع فريقه الجزيرة وتقديم مستوى فني متطور.

ولم تشهد قائمة المنتخب أي تغييرات كبيرة بل أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدير الفني مارفيك احتفظ بنفس العناصر التي خاضت مباراة ماليزيا في بداية مشواره في هذه التصفيات حرصاً من الجهاز الفني

على مزيد من الاستقرار في أوساط لاعبي المنتخب.

وضمت القائمة اللاعبين : علي خصيف ، سالم راشد ، خليفة الحمادي ، خلفان مبارك ، علي مبخوت ، عمر عبدالرحمن ، محمد العطاس ، عبدالله رمضان ، زايد العامري ( الجزيرة ) محمد الشامسي ، حمدان الكمالي ، محمد برغش ، خليل الحمادي ( الوحدة ) خالد عيسى ، محمد شاكر ، أحمد برمان ، بندر الإحبابي ( العين ) الحسن صالح ، ماجد سرور ( الشارقة ) وليد عباس ، أحمد خليل ( شباب الأهلي دبي ) جاسم يعقوب ، طارق أحمد (النصر) علي صالح ، علي سالمين ( الوصل ) حسن المحرمي ( بني ياس ).

من جهته أكد مدير المنتخب الوطني إسماعيل راشد أن المنتخب سيبدأ تجمع في دبي السبت المقبل عقب نهاية مباريات الجولة الثالثة للدوري، مشيرا الى أن المنتخب سيؤدي تدريباته اليومية على ملعب زعبيل في نادي الوصل على أن يؤدي التدريب الرسمي على استاد آل مكتوم في دبي قبل يوم واحد فقط من موعد مباراته أمام إندونيسيا.

وقال مدير المنتخب: "الجهاز الفني بقيادة فان مارفيك حرص على اختيار العناصر الأكثر جاهزية لخوض المباراتين المقبلتين، حيث حافظ على العناصر التي تواجدت في مباراة ماليزيا بالجولة الأولى التي انتهت بفوز الأبيض بهدفين لهدف مع عودة بعض العناصر التي غابت خلال الفترة الماضية منهم أحمد خليل مهاجم نادي شباب الأهلي دبي وخلفان مبارك صانع ألعاب نادي الجزيرة".

وأكد إسماعيل راشد أهمية مباراة إندونيسيا كونها الأولى للمنتخب على أرضه ووسط جماهيره في التصفيات، مشيراً إلى أن الحضور الجماهيري سيمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لتقديم الأفضل والخروج بنتيجة إيجابية قبل مواجهة تايلاند في بانكوك.