255 ألف درهم جوائز بطولة «فيفا 20» الإلكترونية في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركتا «ميدان- ون» و«غالاكسي ريسر»، أمس، عن إطلاق بطولة الألعاب الافتراضية الرقمية للمدارس في دبي، المقررة في شهر ديسمبر المقبل ضمن مهرجان «غيرل غيمَر» للألعاب الافتراضية الرقمية الذي أُعلن عنه أخيراً.

وتشمل البطولة مسابقتين في «فيفا 20»، إحداهما للصغار من المرحلة العمرية بين 6 و11 سنة، والأخرى للشباب في المرحلة العمرية بين 12 و16 سنة، بجوائز قيمة للمسابقتين تتضمن منحاً دراسية تصل قيمتها إلى 255 ألف درهم، بينما سيحظى الفائز بلقب بطولة الشباب بجائزة قيمتها 100 ألف درهم، في حين سيحظى الفائز ببطولة الصغار بجائزة قدرها 70 ألف درهم، فيما سيحصل الفائزان بالمركز الثاني في المسابقتين على 50 ألف درهم، و35 ألف درهم على التوالي.

ويمكن للمدارس ترشيح طالبين كحد أقصى لكل مسابقة، حيث يتنافس الطلاب المشاركون في جولات تصفية تستمر على مدى يومين وتنتهي بخروج الخاسر.

وبدأ التسجيل اعتباراً من أول من أمس على الموقع التالي: www.girlgamer.gg/‏dubai/‏schools، وتلقى بطولة الألعاب الافتراضية الرقمية للمدارس دعماً من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، و10X Media التابع للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ومجلس دبي الرياضي.

وقال نائب رئيس شركة ميدان مولز فهد عبدالرحيم كاظم، في بيان رسمي: «نواصل من خلال استضافة أول بطولة للألعاب الافتراضية الرقمية في دبي، جهودنا لبناء منصة فاعلة تلبي المطالب المتنامية لقاعدة منوعة من العملاء الذين يتطلعون إلى خوض تجربة ترفيهية إلكترونية متميزة».