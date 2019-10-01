«مقصلة الإقالة» تلاحق ستربيل وريجيكامب

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تُلاحق «مقصلة الإقالة» أكثر من مدرب خلال الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي لكرة القدم التي تقام يومي الخميس والجمعة المقبلين، وتحديداً مدرب الجزيرة، الهولندي يورغن ستربيل، ومدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب.

ويواجه مدرب الجزيرة شبح الرحيل اذا ما جاءت نتيجة مباراة فريقه أمام شباب الأهلي، المقررة الخميس، على غير ما يتمناها الجمهور الجزراوي، خصوصاً أن ستربيل لم يتمكن من تقديم أوراق اعتماده للجمهور، بعدما فشل في ديربي أبوظبي، اذ خسر من الوحدة 3/‏‏‏‏2 رغم تقدمه في مناسبتين، ليتراجع الجزيرة في ترتيب الدوري الى المركز الخامس برصيد ثلاث نقاط.

ولا تختلف وضعية مدرب الوصل ريجيكامب، عندما يواجه عجمان، الجمعة المقبل، بعد البداية المتواضعة للإمبراطور في مستهل الدوري بالتعادل مع النصر من دون أهداف والخسارة من العين بملعبه وأمام جمهوره 1/‏‏‏‏ 3، ليصبح الفريق في المركز الـ12 ضمن الترتيب.

وتولى ريجيكامب مهمة الاشراف الفني على الوصل خلفاً للمدرب الوطني حسن العبدولي الذي تقدم باستقالته لإدارة النادي في ديسمبر الماضي.

وكانت مقصلة الإقالة طالت اثنين من المدربين في الجولة الماضية، اذ راح مدرب النصر البرازيلي كايو زاناردي ضحية الخسارة من عجمان 1/‏‏‏‏3، ورحل مدرب اتحاد كلباء، الإيطالي فابيو فيفياني، بعد الخسارة من الشارقة 1/‏‏‏‏3 أيضاً.

وتعد تجربة المدرب الروماني مع الوحدة أفضل بكثير عما كانت عليه مع الوصل، إذ نجح في تحقيق ثلاث بطولات مع العنابي، وهي بطولة كأس السوبر الإماراتي 2017، و2018، وكأس الخليج العربي 2018، لكن تراجع نتائج الفريق في الدوري مطلع الموسم الماضي أطاح به من قيادة الفريق.

وعلى الصعيد الآخر، دفعت نتائج الجزيرة تحت قيادة مدربه الهولندي الكثير من المغردين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لربط عودة الروماني أولاريو كوزمين للدوري الاماراتي مجدداً بنادي الجزيرة.

وتعد تجربة الجزيرة مع يورغن ستربيل، هي الأولى للمدرب الهولندي مع الأندية العربية، إذ لم يسبق له العمل في منطقة الخليج من قبل.

ويعد ستربيل رابع مدرب هولندي يتولى تدريب فخر أبوظبي في آخر ثلاثة مواسم، بعدما كانت البداية مع المدرب هينك تين كات، ثم مارسيل كايزر، وأخيراً داميان هيرتوغ.

العوضي: ريجيكامب لم تعد تهمه الإقالة.. والجزيرة في تراجع مع ستريبل

اعتبر المشرف العام على الكرة السابق في نادي بني ياس، المحلل الفني الدكتور أحمد العوضي، أن مدرب الوصل ريجيكامب، ليس لديه ما يخسره، إذ فقد منصبه سواء في الجولة المقبلة لدوري الخليج العربي، أو في أي جولة أخرى. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «المدرب الروماني لديه عقد مع النادي لمدة موسمين، وإذا تمت اقالته في أي وقت سيكون مستفيداً من الشرط الجزائي، لذلك بات يتولد لدينا شعور أن ريجيكامب ليس مهتماً بتطور فريق الوصل منذ أن تولى المهمة قبل 10 شهور، فهو ليس الشعور بإحساس الجماهير التي تحترق على النتائج والأداء معاً». وأضاف: «الوصل مع ريجيكامب يسير من سيئ إلى أسوأ واستمرار وضع الفريق بتلك الصورة سيجعلنا نفقد جمهوراً من أهم جماهير الدولة، فتواجد أنصار الوصل في المدرجات يجعل للمسابقة طعماً ومذاقاً خاصاً». وأشار العوضي: «الشيء نفسه بالنسبة لفريق الجزيرة، فبصمة المدرب الهولندي ستريبل على الفريق مازالت غائبة رغم وجود عدد كبير من اللاعبين الدوليين وأصحاب المهارات الخاصة».

وتساءل: «هل يُعقل أن عامر عبدالرحمن الذي التحق بتشكيلة فخر أبوظبي عقب معسكر الفريق الصيفي يركض أكثر من سبعة كيلومترات في الأوقات التي يلعبها، ولاعبون آخرون شاركوا في المعسكر يركضون مسافات أقل، هذا يؤكد أن الجزيرة لم يستفد من معسكره الخارجي على الاطلاق». وأوضح: «هناك ملاحظات كثيرة على المدرب الهولندي، خصوصاً في مباراة الوحدة التي تعد المقياس الحقيقي لعمله مع الجزيرة، وأهمها التشكيلة الخاطئة التي بدأ بها المباراة وتغييراته التي لم تُضف للفريق فنياً، بل على العكس أثرت فيه بشكل أكبر، كما أنه لم يُحسن توظيف العناصر التي يملكها الجزيرة بالشكل الذي يتناسب مع امكاناتهم وقدراتهم العالية».

ريجيكامب مع الوصل الدوري

النصر 0 × الوصل 0

الوصل 1 × العين 3

كأس الخليج العربي

حتا 3 × الوصل 4

الوصل 0 × الفجيرة 1

كأس محمد السادس

الوصل 2 × الهلال السوداني 0

الهلال السوداني 2 × الوصل 1

ستربيل مع الجزيرة الدوري

الجزيرة 2 × الظفرة 0

الوحدة 3 × الجزيرة 2

كأس الخليج العربي

الجزيرة 3 × خورفكان 1

شباب الأهلي 4 × الجزيرة 0

الجزيرة 0 × العين 3

كأس محمد السادس

النصر 0 × الجزيرة 1

الجزيرة 3 × النصر 1

ستربيل رابع مدرب

هولندي يتولى تدريب

فخر أبوظبي في آخر

ثلاثة مواسم.