اتحاد الكرة يستضيف دورة «فوتورو» لمحاضري الحكام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستضيف اتحاد كرة القدم، دورة الاتحاد الدولي (فيفا) لمحاضري الحكام (فوتورو III)، التي ستقام في دبي خلال الفترة من 5 إلى 10 الجاري، بمشاركة 60 محاضراً، يمثلون 20 دولة (من الدول العربية الآسيوية والإفريقية).

وتعكف لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم على تنظيم هذا البرنامج بشكل سنوي، حيث ستشهد النسخة الحالية وللمرة الأولى مشاركة محاضري الحكام العرب من القارتين الآسيوية والإفريقية، بواقع 10 محاضرين (فنيين، لياقة بدنية). ويشارك أربعة من الحكام الدوليين في هذه الدورة، هم: محمد عبدالله حسن، ويعقوب الحمادي، وحسن المهري، وزايد داود.

ويشرف على الدورة تسعة محاضرين، منهم أربعة محاضرين فنيين، وثلاثة محاضري لياقة بدنية، وضابط تطوير حكام، إضافة إلى منسق محلي، علماً أن المحاضر الرئيس لهذه الدورة هو علي الطريفي، مدير إدارة الحكام في اتحاد الكرة.