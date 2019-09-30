أصغر غواص إماراتي يشارك في «حملة تنظيف شاطئ الخان»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

قال نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية أنه نفذ مبادرة «حملة تنظيف شاطئ الخان»، تحت شعار «من أجل بيئة نظيفة»، «في إطار الفعاليات الرامية للحفاظ على البيئة البحرية، والمساهمة المجتمعية للبيئة المحلية، وذلك بتوجيهات رئيس مجلس الإدارة في النادي علي سالم المدفع، ومتابعة المدير التنفيذي لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية أحمد الحوسني، وبمشاركة جهات عدة من دول الخليج والإمارات منها الحكومية والخاصة، إذ بلغ عدد الغواصين أكثر من 75 غواصاً ومتطوعاً لتنظيف شاطئ الخان، وكان ضمن المشاركين أصغر غواص إماراتي عبدالله عبدالرحمن الأميري (10 سنوات)، وتم خلال الحملة استخراج المخلفات».

وأكد النادي في بيان له أن الحملة تأتي ضمن مجموعة من الحملات التي سيطلقها هذا الموسم، من أجل تنظيف شواطئ إمارة الشارقة وتعزيز القيمة التي يوظفها النادي من اجل الحفاظ على نظافة وسلامة الشواطئ من قبل مرتاديها والزوّار والصيادين.

من جهته، أكد أحمد الحوسني أهمية هذه الحملات التي تستهدف تعزيز القيم الإيجابية وغرسها لدى المشاركين في الحملة.