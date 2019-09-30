أبوالشوارب: مدرب النصر القادم أجنبي.. وعبدالباسط بديلاً لخليفة سليمان

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد رئيس شركة النصر لكرة القدم عبدالرحمن أبوالشوارب، أن المدير التنفيذي لشركة كرة القدم خليفة سليمان، استقال لظروف خاصة به، وقدر النادي هذه الظروف وشكره على الفترة التي قضاها في خدمة العميد، موضحاً أنه تم تعيين المدير التنفيذي للنادي بالإنابة عبدالباسط علي، ليقوم بدور المدير التنفيذي لشركة كرة القدم بالوكالة.

وكان النصر قد أعلن، أول من أمس، إعفاء المدرب البرازيلي كايو زناراتي من مهمة تدريب الفريق الأول وتعيين المدير الفني لأكاديمية الكرة بالنادي، الهولندي فيرسلاين، مدرباً للفريق الأول بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد يقود الفريق الفترة المقبلة. وقال أبوالشوارب، لـ«الإمارات اليوم»: «تم قبول استقالة خليفة سليمان لظروفه الخاصة، وقدرنا ذلك وشكرناه على الفترة التي قضاها في النادي، كما تم تعيين المدير التنفيذي للنادي عبدالباسط علي، ليقوم بمهمة الإدارة التنفيذية للشركة بالوكالة، وفي ما يخص المدرب البرازيلي كايو، فقد تم إنهاء العقد بالتراضي، والالتزام بما جاء في العقد ونشكره على الفترة الكبيرة التي عمل فيها بالنادي». وأضاف: «المدرب الهولندي فيرسلاين سيكون مؤقتاً ولن يستمر مع الفريق الأول، وسيعود للعمل في أكاديمية الكرة بالنادي، حيث جارٍ البحث عن مدرب جديد، ولن يكون مواطناً، ولا يوجد اسم مدرب مواطن من الأسماء المطروحة، لكن هناك عدد من الأسماء منها الذي سبق له العمل في الدوري، ومنها أيضاً الجديد الذي لم يسبق له التواجد في البطولة، وسيكون هناك شرط على المدرب الجديد وهو العمل بالوضع الحالي وباللاعبين الذين تم اختيارهم من جانب اللجنة الفنية، إذ يجب على المدرب تحمل مسؤوليته».

وتابع: «هناك العديد من المشكلات التي تقابل مختلف الأندية، وهناك أندية صرفت الملايين وأخفقت، وهذا أمر وارد في كرة القدم، ولكن لا أعلم لماذا هناك تركيز كبير على النصر، اللجنة الفنية رسمياً دورها انتهى باختيار اللاعبين الأجانب للموسم الجديد، وسنبحث دعمها بأسماء جديدة خلال الفترة المقبلة».