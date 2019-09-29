«الربيع» راعياً لسباق دلما للعام الثالث

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن توقيع اتفاقية رعاية لمهرجان سباق دلما التاريخي البحري الثالث، للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، مع مجموعة الربيع وفريق الطيار.

وتأتي رعاية مجموعة الربيع للعام الثالث على التوالي، ووقّع عقود الرعاية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي، أحمد الرميثي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الربيع وفريق الطيار، هزاع المهيري.

وكانت مجموعة الربيع أول الموجودين ضمن رعاة مهرجان دلما التاريخي، منذ انطلاقته قبل عامين. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل النسخة الثالثة من مهرجان دلما البحري التاريخي، الخميس المقبل، في مؤتمر صحافي كبير، لاسيما أن الحدث هو الأكبر والأهم على الساحة البحرية التراثية، منذ انطلاق سباقاتها قبل 20 عاماً.