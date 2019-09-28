الشارقة يبحث مطلوبات المرحلة المقبلة للفريق

المصدر: الإمارات اليوم-الشارقة

اعتمدت شركة نادي الشارقة لكرة القدم خلال اجتماعها الدوري الثاني للموسم الرياضي الحالي الذي عقد اليوم السبت برئاسة محسن مصبح تشكيل اللجنة الفنية في النادي إذ تم خلال الاجتماع أيضا عرض التقرير العمل الذي تم إنجازه بقطاع الفريق الأول والرديف والمراحل السنية.

وقال نادي الشارقة في تغريدة على صحفته عبر " توتير" ناقش الاجتماع مطلوبات المرحلة المقبلة ووجه بالتخطيط الشامل ورصد كافة الاحتياجات والعمل بروح الفريق الوحد لتذليل التحديات كما ناقش الاجتماع تسهيل استضافة حفل افتتاح الدورة العربية للأندية ".

وهنأت شركة نادي الشارقة لكرة القدم كافة محبي وجماهير ومنتسبي نادي الشارقة الرياضي بلقب كأس سوبر الخليج العربي الذي حققه الفريق أخيرا عقب فوزه على شباب الأهلي.

حضر الاجتماع الى جانب رئيس الشركة كلا من مشرف قطاع الفريق الأول والرديف محمد سعيد بوزنجال والمشرف المالي ناصر سعيد بن عفصان الى جانب عدد من مسؤولي الشركة.