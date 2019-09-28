«بيليه» يغازل مارفيك في «حفلة» شباب الأهلي والفجيرة

المصدر: أحمد طارق - دبي

واصل المهاجم الشاب محمد جمعة (بيليه) تألقه مع شباب الأهلي، بعدما أحرز هدفاً رائعاً في مرمى الفجيرة، أمس، في مباراة الفريقين، على استاد راشد في نادي شباب الأهلي في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، محققاً أفضل بداية في مسيرته منذ 2015.

وحقق «فرسان دبي» فوزاً كبيراً على الفجيرة بخمسة أهداف مقابل هدف، ليتصدر شباب الأهلي لائحة ترتيب الدوري برصيد ست نقاط، بفارق الأهداف عن كل من الشارقة والعين، بينما توقف رصيد «الذئاب» عند ثلاث نقاط.

ورفع (بيليه)، البالغ من العمر 22 عاماً، رصيده إلى ستة أهداف في الموسم الحالي، بعدما أحرز أربعة أهداف في كأس الخليج العربي، بواقع هدفين في مرمى الجزيرة، ومثلهما في مرمى النصر، بينما أحرز هدفاً في الجولة الأولى في مرمى حتا، قبل أن يحرز هدفاً في مرمى الفجيرة.

وحقق محمد جمعة أفضل أرقامه منذ مشاركته مع الفريق الأول لنادي الشباب في موسم 2015-2016، إذ أحرز ثلاثة أهداف في 21 مباراة شارك بها مع الفريق في الدوري، كما أحرز في موسم 2016-2017 هدفين في 16 مباراة لعبها في الدوري، بينما أحرز ستة أهداف في ست مباريات في الموسم الحالي، ليخطب ود المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، قبل أن يعلن عن قائمة المنتخب الوطني، استعداداً لمواجهتي إندونيسيا وتايلاند في تصفيات كأس العالم 2022.

ورغم وجود اللاعب الدولي أحمد خليل، إلا أن (بيليه) أثبت وجوده خلال معسكر الإعداد، وقدم نفسه بالمشاركة أساسياً في كأس الخليج العربي، إذ لعب بهذه المسابقة في المواسم الثلاثة الماضية 16 مباراة، ولم يحرز أي هدف، بينما أحرز أربعة أهداف في ثلاث مباريات في الموسم الحالي، ما أسهم في اعتماد المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا عليه بشكل أساسي، بينما بات «الغزال الأسمر» بديلاً، إذ شارك في الشوط الثاني بدلاً من (بيليه) في الدقيقة 65.

في المقابل، سيطر شباب الأهلي على مجريات اللعب منذ بداية اللقاء، إذ احتاج «فرسان دبي» إلى ست دقائق فقط حتى يحرز الفريق الهدف الأول، عندما لعب الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا ركلة ركنية، وحوّلها يوسف جابر برأسه، وتصدى لها الحارس عبدالله التميمي، قبل أن يسددها المولدوفي لوفانور هنريكي في المرمى.

من جهته، أهدر البرازيلي ليوناردو دي سوزا فرصة سهلة لإضافة الهدف الثاني، بعدما مرر محمد جمعة (بيليه) كرة جميلة خلف مدافعي الفجيرة، انفرد على أثرها دي سوزا الذي سدد الكرة باتجاه المرمى، ولكن أنقذها فهد سبيل قبل أن تدخل المرمى (10)، قبل أن يضيف «فرسان دبي» الهدف الثاني عن طريق محمد جمعة الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء (16).

ورغم تأخر الفجيرة بهدفين، إلا أن أداء الفريق لم يتحسن، ووجد الفريق صعوبة في بناء الهجمات والوصول إلى مرمى ماجد ناصر، بينما تراجع أداء شباب الأهلي، رغم الحصول على أكثر من ركلة ركنية أخرجها دفاع «الذئاب» دون أن تشكل خطورة على مرمى التميمي، وعلى عكس سير اللعب، أحرز الفجيرة الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة، لعبها خليل خميس، وارتقى لها حميد عباس وحوّلها برأسه في المرمى (35).

وفي الشوط الثاني، واصل شباب الأهلي سيطرته على وسط الملعب، وأهدر صاحب الأرض فرصتين محققتين في أول خمس دقائق، عندما سدد ليوناردو دي سوزا كرة قوية خرجت إلى ركلة ركنية، والتي كادت أن تسفر عن إضافة الهدف الثالث، ولكن دفاع الفجيرة أخرجها قبل أن تدخل المرمى. وفي الدقيقة 69 أحرز لاعب الفجيرة ياسر سالم الهدف الثالث بالخطأ في مرماه من تمريرة لعبها لوفانور هنريكي، قبل أن يصنع البديل أحمد خليل الهدف الرابع للسويسري ديفيد مارياني في الدقيقة 73، كما أضاف محمد جابر الهدف الخامس (88)، لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي.

المهاجم الشاب يواصل تألقه مع شباب الأهلي،

ويحرز هدفاً رائعاً بمرمى الفجيرة.