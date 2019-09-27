900 مشارك في سباق عجمان للجري

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

انطلقت أمس النسخة الرابعة من سباق عجمان للجري، الذي تنظمه دائرة التنمية السياحية بعجمان، بالتعاون مع مؤسسة القدرة للخدمات الرياضية وذلك في منطقة الزوراء، بمشاركة واسعة بلغت 900 مشارك يمثلون مختلف شرائح المجتمع، ومن 57 جنسية.

وجرت المنافسات على ثلاث فئات، لـ2.5 كلم، و5 كلم، و10 كلم. وشارك أيضاً في السباق، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، الذي قام بتكريم الفائزين والفائزات، الذين حصلوا على جوائز مالية وعينية.

وشهد السباق أيضاً مشاركة متميّزة من قبل الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة.