للمرة الأولى بتاريخ نادي بني ياس.. فريق كرة قدم للسيدات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يعقد نادي بني ياس مؤتمراً صحافياً في الساعة السادسة والنصف من مساء الغد في بوابة الشرق مول، للإعلان عن إضافة كرة القدم النسائية ضمن نشاطات النادي للمرة الأولى منذ تأسيسه في عام 1982.

وذكر النادي في بيان صحافي، أمس، أنه خلال المؤتمر الصحافي سيتم الكشف عن جميع التفاصيل الخاصة بإنشاء فرق 12 و14 و16 سنة وآلية ممارستها، وكيفية خدمة رياضة كرة القدم النسائية.

ويحضر المؤتمر الصحافي المدير العام للنادي عضو مجلس الإدارة رئيس المبادرات المجتمعية، محمد سهيل الكثيري، إضافة إلى ممثل عن مجلس أبوظبي الرياضي، وممثل عن اتحاد الكرة، وممثل عن أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية السيدة فاطمة العامري، إضافة إلى ممثلي النادي، وهم: المدير التنفيذي لشركة الألعاب الرياضية سالم نايف الكثيري، والمدير الفني لمراكز التدريب حورية الظاهري.