تعادل "عادل" بين الظفرة وبني ياس بأقدام برازيلية

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على نتيجة مباراة الظفرة وضيفه بني ياس التي أقيمت مساء اليوم على استاد حمدان بن زايد ضمن الجولة الثانية من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وتقدم الظفرة بالهدف الأول في الدقيقة 36 حينما مرر المدافع عبدالرحمن يوسف كرة عرضية قوية حولها المهاجم البرازيلي جواو بيدرو برأسه في المرمى واضعاً فريقه في المقدمة وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول.

جاء الرد من طرف الضيوف في الدقيقة 60 بواسطة البرازيلي لويز أنطونيو بتسديدة قوية من خط منطقة الجزاء عجز الحارس خالد السناني في التصدي لها.

وقدم طرفي المباراة مستوى مميز شهد حماساً من قبل اللاعبين في أرضية الملعب، في وقت كان فيه أصحاب الأرض الطرف الأفضل في معظم فترات الشوط الأول بينما تحسن أداء "السماوي" في الشوط الثاني وهو ما منحه الحصول على نقطة غالية ليرفع رصيده إلى نقطتين بينما خرج "فارس الظفرة" بنقطة وأحدة".

وبينت الإحصائية الرسمية للمباراة أن "السماوي" خاض المباراة بواقعية إذ ترك الاستحواذ لصالح أصحاب الأرض بينما تفرغ هو للقيام بالهجمات، إذ سدد لاعبوه 13 مرة من بينها 6 على مرمى الحارس خالد السناني بعكس فريق الظفرة الذي وصلت نسبة استحواذه على مجريات المباراة لـ 61% ومع ذلك قام بـ9 تسديدات من بينها أثنين فقط على المرمى.