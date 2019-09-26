المنتخب الأولمبي يواجه كوريا الشمالية والأردن وفيتنام في نهائيات آسيا

المصدر: منصور السندي - دبي

أوقعت قرعة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً، التي سحبت اليوم في العاصمة التايلاندية بانكوك، المنتخب الأولمبي ضمن المجموعة الرابعة الى جانب منتخبات فيتنام وكوريا الشمالية والاردن، علماً بأن هذه النهائيات ستقام في تايلاند خلال الفترة من الثامن حتى 26 يناير 2020 بمشاركة 16 منتخباً.

ويتأهل البطل ووصيفه وصاحب المركز الثالث مباشرة الى دورة الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو في 2020 وفي حال تواجد منتخب اليابان مستضيف الدورة ضمن المراكز الثلاثة الأولى فسيتأهل صاحب المركز الرابع مباشرة الى دورة الألعاب الأولمبية.

ومثل اتحاد الكرة في مراسم القرعة مدير المنتخب جمال بوهندي ومدرب المنتخب ماسيج سكورزا.

وكان المنتخب الأولمبي قد تأهل إلى نهائيات كأس آسيا بعد تصدره لمجموعته التي ضمت منتخبات السعودية ولبنان والمالديف.

ويتطلع المنتخب الأولمبي للوصول الى دورة الألعاب الأولمبية للمرة الثانية في تاريخ كرة الإمارات بعدما كانت المرة الأولى خلال دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن في 2012.