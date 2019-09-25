ستريبل: أفضِّل منح فرصة اللعب لكل اللاعبين في الجزيرة

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

رد مدرب فريق الجزيرة، الهولندي يورغن ستريبل، على إشراكه تشكيلة يغلب عليها البدلاء أمام النصر العماني في إياب دور الـ32 بكأس محمد السادس للأندية العرب الأبطال، بأنه «يفضل منح كل اللاعبين في الجزيرة فرصة للعب والمشاركة في كل المباريات».

وكان الجزيرة قد حسم التأهل رسمياً إلى دور الـ16 أول من أمس، إثر الفوز 3-1. وبسبب قرب مباراة الديربي أمام الوحدة الجمعة المقبل، لجأ المدرب إلى عدد من اللاعبين الشباب في مباراة النصر العماني.

وقال ستريبل في تصريحات صحافية: «إلى جانب الفوز، أنا سعيد أكثر بعدم إصابة لاعبينا، فقد كان من المفترض مشاركة عموري لشوط واحد، لكنه أكد قدرته على لعب فترة أطول، وقد ساعد نجاحنا بتسجيل الهدف في بداية المباراة على اللعب دون ضغط في الشوط الأول، خصوصاً أن النصر واتته فرص للتسجيل».

وتابع: «من حسن حظنا عدم استفادة الخصم من الفرص الضائعة، لكننا طورنا أداءنا، وسيطرنا في الشوط الثاني، وسجلنا هدفين رائعين حسمنا بهما الموقف».

وأضاف: «أمامنا فترة قصيرة للاستعداد للوحدة، لكننا قادرون على التجهيز لها بشكل جيد، وكثيراً ما توجه إليّ أسئلة حول من سيجلس على دكة البدلاء، والحقيقة أنا أفضّل منح فرصة لجميع اللاعبين للعب، حتى أنني حرصت على أن يلعب كل من عمر ومراد لدقائق، على الرغم من أنهما في فترة التعافي من الإصابة، وأطمئن الجميع بأن فريقنا قوي، ونحن مستعدون بشكل جيد للقاء الوحدة».

يذكر أن الجزيرة وقع في العديد من الأخطاء الفنية خلال المباراة، خصوصاً في الشوط الأول الذي انتهى 1-1. لكن دخول المغربي مراد باتنا جعل أداء الجزيرة أفضل، حيث صنع الهدف الثاني لزايد العامري، ثم عزز التقدم بهدف ثالث من ضربة حرة سددها بمهارة عالية.