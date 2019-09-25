مينديز والحوسني نجما الأسبوع في جوائز «سبورت فور أوول»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقع الاختيار في أولى جوائز الموسم الثاني لشبكة «سبورت فور أوول» الإخبارية على نجمي فريق الشارقة، الحارس عادل الحوسني، ولاعب الرأس الأخضر ريان مينديز، وأيضاً الحكم الدولي محمد عبدالله حسن، ليكونوا نجوماً للأسبوع الأول في جوائز «الشبكة» هذا الموسم.

وأكدت «سبورت فور أوول» في بيان صحافي أن ذلك تم وفقاً للاستفتاء الذي تجريه على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، لاختيار أفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى، في كل مباراة من سبعة لقاءات لكل جولة من دوري الخليج العربي، وكذلك أفضل حكم في الجولة، إضافة إلى جائزة «نجم الجمهور».

وقالت أن تطوير شكل وعناصر الاستفتاء، يأتي بعد أن لاقت التجربة نجاحاً كبيراً الموسم الماضي.

وأشار البيان الى أن الشركة دشنت اسماً جديداً للاستفتاء بعنوان «نجم الأسبوع»، ليسجل حضوراً مميزاً في تغطية الشبكة الإخبارية لأولى جولات الدوري. وتعتمد إدارة الشبكة على معايير لاختيار الفائزين باستخدام الأرقام الفردية من خلال مؤشرات عديدة في كل مباراة، تقدمها شركة «instat» للإحصاءات.

وحسم تصويت الجمهور في جائزة «نجم الأسبوع» الأول لأفضل لاعب، فقد حصل جناح الشارقة، ريان مينديز، على 28.3% من نسبة الأصوات، تلاه لاعب شباب الأهلي البرازيلي ليوناردو بـ24.1%.

في المقابل، حل لاعب الفجيرة عبدالله صالح في المركز الثالث بـ17.9%، ومحمد العطاس من الجزيرة بـ12.7% رابعاً. وبعد ذلك جاء خليل إسماعيل من الوصل، وبينل ملابا محترف اتحاد كلباء، وويليام أوسو من عجمان، في المراكز من الخامس إلى السابع.

وفي فئة أفضل حارس مرمى، تصدر الاستفتاء عادل الحوسني، حارس عرين بطل الدوري بنتيجة 28.5% من الأصوات. ومنح جمهور «سبورت فور أوول» جائزة أفضل حكم إلى الدولي محمد عبدالله حسن بنسبة 60.1%، وذلك بعد أن أدار باقتدار مباراة ديربي بر دبي بين النصر والوصل، متفوقاً على عادل النقبي 30.7% وأحمد عيسى درويش 12.5%.

ويمنح «نجم الأسبوع» كأس «سبورت فور أوول»، المقدمة من شركة Eaksports، إضافة إلى صورة كاريكاتيرية بريشة الفنان السعودي هاني الحيد، وجوائز عينية من رعاة الجائزة.

ومن بين كتلة المصوتين الذين اختاروا «نجم الأسبوع» يتم إجراء قرعة، ويمنح المصوت الفائز بلقب «نجم الجمهور»، ويحصل كذلك على جائزة عينية مقدمة من رعاة الجائزة (شركة كابات @ b180)، وجائزة نقدية بقيمة 500 درهم من مركز هانوفر الطبي.

مينديز حصل على 28.3% من نسبة الأصوات في استفتاء «سبورت فور أوول» لنجم أول الأسبوع.