نادي أبوظبي للسيدات يجمع القيادات الشغوفة بالرياضة

المصدر: أحمد طارق-دبي

في إطار السعي المتواصل إلى التميز والارتقاء بمستوى الرياضة النسائية لتلبية تطلعات رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، عقد صباح اليوم الثلاثاء "منتدى القيادات النسائية في الرياضة والصحة" في نسخته الثانية، في نادي أبوظبي للسيدات، والذي يجمع بين القيادات الشغوفة من السيدات وصاحبات المراكز الإدارية وصانعات القرار في جميع مجالات الرياضة والتعليم والصحة، وذلك لعمل فرق شاسع في هذا المجال لبناء مجتمع قوي يسعى لخلق المزيد من الفرص الإبداعية للمرأة الإماراتية.

وأُقيمت الفعالية بالشراكة مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية وبتنظيم من شركة "إنتراكت"، وسعى المنتدى بشكل أساسي إلى دعم المواهب النسائية والشركات ذات القيادة النسائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحضر الفعالية ما يقارب 80 من الخبيرات والعاملات ضمن العديد من القطاعات المهنية ذات الصلة، بما فيهنّ عدد من الشخصيات الرياضية النسائية البارزة من دولة الإمارات والدول الأخرى.

وركز المنتدى على ابتكارات الأعمال الرياضية والصحية للسيدات، وتم تشكيل شبكة من الشخصيات القيادية اللاتي يؤمن بأهمية التغيير الإيجابي والشغوفات لصنع الابتكار وخلق مبادرات جديدة، وهذا بتواجد صاحبات المراكز الإدارية في الجهات الحكومية والسيدات العاملات في المنظمات الخاصة في المجال الرياضي والصحي وصانعات القرار في أقسام الموارد البشرية في الحكومة والشركات الخاصة والمدارس بالإضافة إلى كبار المستثمرات في القطاع الرياضي واللياقة البدنية.