جلسة عصف ذهني للجمهور بشأن دعم المنتخب أمام إندونيسيا

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

عقد اتحاد كرة القدم بمقره في دبي الأحد الماضي اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي جماهير الأندية المحلية في الدولة لبحث ترتيبات الحضور الجماهيري لمباراة المنتخب الوطني مع منتخب إندونيسيا المقررة في العاشر من الشهر المقبل على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة السابعة للتصفيات المشتركة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. وشهد الاجتماع كذلك جلسة عصف ذهني مصغرة لتبادل الأفكار واستقبال الاقتراحات والآراء وكل ما يفيد جمهور منتخب الإمارات في هذه المرحلة، وتوزيع الأدوار والمهام على الحضور للتنسيق والمتابعة والاتفاق على موعد الاجتماع الثاني لبحث آخر المستجدات التي تم الاتفاق عليها.

في بداية الاجتماع رحب رئيس قسم الإعلام باتحاد الكرة المسؤول الإعلامي للمنتخبات الوطنية سالم النقبي بالحضور ناقلاً لهم تحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والأمين العام للاتحاد، مشيداً بالاستجابة السريعة من قبل مسؤولي الاتصال الجماهيري بالأندية ورؤساء الروابط وحرصهم على التواجد في الاجتماع التنسيقي الأول.

وبحث الاجتماع أهمية الحضور الجماهيري الى استاد آل مكتوم ومؤازرة المنتخب في مباراته المهمة مع إندونيسيا خاصة أنها المباراة الرسمية الأولى للمنتخب على أرضه في التصفيات بعد أن خاض مواجهته الأولى بالتصفيات خارج أرضه، وتحديداً في العاصمة الماليزية كوالالمبور أمام منتخب ماليزيا، حيث استطاع العودة بفوز ثمين على ماليزيا بهدفين لهدف.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى مواضيع عدة أهمها التحديات التي تواجه الجمهور قبل وأثناء وبعد سير المباراة، حيث تم الاتفاق على تذليل كل الصعوبات التي تواجه الجماهير وتوفير كافة الإمكانيات وذلك بالتنسيق مع الجهات المختلفة وتوفير الأدوات التشجيعية الخاصة بالجماهير من أعلام ولافتات.

كما تم خلال الاجتماع توضيح آلية الحصول على التذاكر وبوابات دخول الجماهير للمدرجات ومواقف السيارات الخاصة بالجماهير وكمية التسهيلات التي سيتم تقديمها بالإضافة إلى نقاط الإسعافات الأولية التي ستكون متوافرة خارج الملعب وكذلك عربات شراء الطعام والشراب.