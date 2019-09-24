6 حقائق «مبشرة» عن أبيض الناشئين المتأهل إلى «آسيا 2020»

المصدر: محمد أبو إسماعيل - دبي

أكد المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 عاماً أحقيته في تصدر مجموعته بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2020، المقررة في البحرين العام المقبل، بعدما حصد العلامة الكاملة (9 نقاط) من ثلاثة انتصارات مستحقة.

ونجح منتخب الناشئين في تقديم شهادة اعتماد لعدد من لاعبيه الشباب في الأندية المختلفة، سيكونون نجوم المستقبل، إذا نجح الاتحاد في الحفاظ على هذا الجيل من اللاعبين، وصقله بعدد من المباريات الرسمية القوية، وأيضاً التجمعات المنتظمة حتى موعد البطولة الآسيوية.

«الإمارات اليوم» تلقي الضوء على المنتخب الشاب المتأهل إلى النهائيات الآسيوية، وترصد أبرز عوامل نجاحه التي قد تعزز فرصه بالمنافسة في النسخة المقبلة للبطولة القارية، على النحو الآتي:

1- جهاز فني مواطن

بدأ تكوين المنتخب بقيادة المدرب المواطن عبدالرحمن الحداد، الذي أسّس هذا الجيل من اللاعبين، ثم حدث تغيير في الجهاز الفني بعد ذلك، ليتولى المدرب ماجد سالم الزعابي المهمة، وساعده ماجد حميد، ومدرب حراس المرمى يوسف الزعابي.

ويضم المنتخب سالم اليعقوبي مديراً، وعبدالله الشامسي مشرفاً.

2- دوري المراكز

منتخب الناشئين هو نتاج دوري المراكز الذي ينظمه اتحاد الكرة، وبالتالي تم الاختيار نتيجة لمشاهدات ومتابعات كثيرة، ولم يتم الاعتماد على الأندية الكبرى في تخريج المواهب، ونادراً ما نجد منتخباً يضم لاعبين من اتحاد كلباء ولاعب من الذيد ولاعبين من بني ياس، إضافة إلى الفجيرة، بالإضافة إلى لاعبي شباب الأهلي والجزيرة والأندية الأخرى.

3- هداف المنتخب

نجم وهداف المنتخب هو لاعب اتحاد كلباء سلطان عادل محمد، الذي سجل أربعة أهداف في التصفيات، هي هدف الفوز على العراق، وهدف في مرمى قيرغيزستان، وهدفان في مرمى لبنان، ويعتبر مهاجماً رائعاً، ويملك إمكانات عالية. أما ثاني الهدافين فهو لاعب بني ياس محمد الحارثي، الذي سجل هدفين في المباريات الثلاث.

4- أقوى دفاع

تلقّى المنتخب هدفين فقط في المباريات الثلاث التي خاضها، ليكون أقوى خط دفاع في التصفيات، إذ استقبل هدفين من ركلتي جزاء وليس من كرات ملعوبة، وذلك بفضل دفاع المنتخب المتميز، وحارس مرماه المتألق سعيد القدامى، الذي قدم عرضاً قوياً خلال التصفيات، وكان حصناً منيعاً أمام هجمات المنتخبات الأخرى، ليكون مشروع حارس مرمى متميز.

5- التشكيل الأساسي

اعتمد المدرب المواطن في أول مباراتين بالتصفيات على التشكيل الأساسي نفسه من اللاعبين دون أي تغيير، وعقب ضمان التأهل أشرك المدرب خمسة لاعبين من البدلاء في المباراة الثالثة أمام لبنان، ونجح اللاعبون في إثبات قدرتهم وتفوقهم، ليفوز أبيض الناشئين 4-1 من ركلة جزاء، مع الحفاظ على عدد من اللاعبين الأساسيين في التشكيل وحارس المرمى.

6- إعداد الأبيض

طريق الإعداد لمنتخب الناشئين لم يكن معقداً، ولكن تم الاختيار بتركيز من دوري الناشئين والمراكز، ثم أقام المنتخب معسكر إعداد في صربيا وأوزبكستان، إضافة إلى خوض مباريات ودية في العين، أبرزها مع المنتخب السعودي، وبنهاية التصفيات وضمان التأهل سيقوم الجهاز الفني برسم خارطة الطريق والإعداد لمدة عام.