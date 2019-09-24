محمد البيرق: جمهور الوصل مصدر قوة «الإمبراطور» أمام العين

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد حارس مرمى الوصل، محمد البيرق، أهمية وصعوبة مواجهة «الإمبراطور» أمام العين، التي ستقام بعد غدٍ، في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، على استاد الوصل في زعبيل، لافتاً إلى أن جمهور «الأصفر» سيكون مصدر قوة اللاعبين أمام «الزعيم».

وقال البيرق لـ«الإمارات اليوم» إن خوض الوصل مواجهتين من العيار الثقيل في أول جولتين من الدوري أمام النصر ثم العين، لا تعد قرعة ظالمة لـ«الإمبراطور»، مشدداً على أن الوصل يركز على الظهور بشكل جيد أمام جميع الفرق، بينما أشار إلى أنه لا يوجد فارق بين مواجهة الأندية القوية في الجولات الأولى من المسابقة، أو في أي جولات أخرى.

وأبدى حارس المرمى المنضم إلى الوصل من اتحاد كلباء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، سعادته بالانتقال إلى «الفهود»، مبيناً أنه لم يكن يتوقع أن يتم الدفع به في التشكيلة الأساسية فور انضمامه إلى الفريق، وقال: «أخوض تجربة مهمة جداً في مسيرتي الكروية، مع فريق كبير له تاريخ عريق وجمهور كبير يدعمه في كل مكان، وهذا الأمر يجعلني أكثر حماساً ورغبة في الظهور بأفضل صورة ممكنة. وصراحة لم أتوقع أن أشارك أساسياً منذ بداية الموسم، ولكن بالتأكيد يجب على أي لاعب أن يتمسك بالفرصة عندما يحصل عليها، وأنا أعمل على تقديم كل ما لدي، وأن أكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقي».

وأشاد البيرق بفريقه السابق اتحاد كلباء، وقال: «أعتز بالفترة التي لعبت خلالها في صفوف (النمور)، وأتوجه بالشكر إلى إدارة النادي لموافقتها على انتقالي إلى الوصل، وأتمنى التوفيق لاتحاد كلباء في الموسم الجديد، إذ إنه من الفرق التي تشعر فيها بالراحة، وروح الأسرة».

وتحدث حارس مرمى الوصل عن إهدار الفريق نقطتين في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي، بالتعادل مع النصر من دون أهداف، وقال: «الوصل قدم مباراة قوية جداً، خصوصاً في الشوط الأول، الذي كان يمكننا خلاله أن نحسم المباراة لمصلحتنا، ولكننا لم نستغل الفرص التي حصلنا عليها، ويعد ذلك أمراً طبيعياً أن الفريق عندما لا يستغل الفرص ويحرز الأهداف، لن يتمكن من تحقيق الفوز، ولكن بصفة عامة ظهرنا بشكل جيد، ولا أرى أن هناك إحباطاً بعد المباراة من جانب لاعبي الوصل، لأننا قدمنا كل ما لدينا، وقد يكون التوفيق لم يحالفنا في إحراز الأهداف».

وشدد البيرق على الدور الإيجابي الذي قام به جمهور الوصل في «الديربي»، وأهمية استمرار الدعم، بعد غدٍ، أمام العين، وقال: «الجمهور الوصلاوي يعد من أهم عناصر الدعم بالنسبة إلى لاعبي (الإمبراطور)، وكنا سعداء جداً بحضورهم القوي في استاد آل مكتوم، وأرى أن حضورهم في مباراة العين سيمنحنا دفعة معنوية قوية للظهور بشكل جيد، وتحقيق نتيجة إيجابية، خصوصاً أن المباراة تقام على ملعبنا».

أما بالنسبة إلى شعوره بالقلق عندما أحرز النصر هدفاً في الوقت القاتل، قبل أن يتم إلغاء الهدف بعدما استعان الحكم بتقنية الفيديو، فقال: «لا لم أشعر بالقلق، إذ إنني تحدثت إلى الحكم مباشرة، وأكدت أن الكرة تسلل على لاعب النصر، إذ إن اللقطة كانت واضحة».

وختم محمد البيرق تصريحاته بالحديث عن حظوظ الوصل، وتأهل الفريق إلى دور الـ16 في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، قال: «الوصل فريق كبير، ومن الطبيعي عندما يشارك في أي بطولة يكون هدفه المنافسة، ونحن نأمل أن نقدم موسماً قوياً، وأن نكون من المنافسين على الألقاب».

الوصل فريق كبير ومن الطبيعي أن ينافس في أي بطولة.

ظهرنا بشكل جيد أمام النصر ولم نشعر بإحباط بعد المباراة.