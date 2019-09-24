الجزيرة يحجز مقعداً في دور الـ 16 لكأس محمد السادس

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

تأهل الجزيرة إلى دور الـ16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بتغلبه على النصر العماني 3-1، أمس، على استاد محمد بن زايد، وسط درجة حرارة ورطوبة عاليتين، أثرت كثيراً في أداء الفريقين.

انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف واحد لكل منهما، وبدأ الجزيرة بالتسجيل عن طريق زايد العامري في الدقيقة السادسة، عندما انفرد بالمرمى وسدد الكرة داخل الشباك لحظة خروج الحارس لملاقاته، وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع تمكن محمد الحوسني من تسجيل هدف التعادل للنصر، عندما استغل تمريرة طولية من الحارس إبراهيم الحوسني خلف الدفاع المتقدم بلا مبرر، وتقدم بالكرة مع بطء شديد من المدافع كوسافيتش، وانفرد بعبدالرحمن العامري وسدد الكرة أرضية داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني، أضاف زايد العامري الهدف الثاني له وللجزيرة في الدقيقة 67، إثر عرضية متقنة من البديل مراد باتنا، ثم أضاف باتنا الهدف الثالث في الدقيقة 82 من ضربة حرة مباشرة.

وينتظر الجزيرة إجراء قرعة دور الـ16 التي تجري بالرياض في الخامس من أكتوبر المقبل لتحديد الفريق الذي سيواجهه في هذا الدور.

في الشوط الأول، وعلى عكس المتوقع، بدأ النصر العماني المباراة بهجوم مبكر من أجل إحراز هدف يعيده إلى أجواء البطولة ويربك حسابات الجزيرة، وأهدر لاعبه ايدين جونوزفيتش فرصة محققة من انفراد صريح (ق 4)، تلاه تسديدة اصطدمت بالقائم الأيسر لعبدالرحمن العامري، وارتدت لمحمد بن خصيب لم يستطع التعامل معها (5).

في المقابل، ومن أول هجمة منظمة للجزيرة عاقب «فخر أبوظبي» منافسه على إهدار فرصتين محققتين، واستغل زايد العامر تمريرة بينية خلف الدفاع، وتقدم بالكرة وسدد داخل الشباك في الدقيقة (7) مسجلاً الهدف الأول للجزيرة.

بعد الهدف امتلك فريق النصر العماني الكرة، وهاجم من العمق والطراف في محاولة لإحراز هدف التعادل، وتراجع الجزيرة للدفاع، واعتمد على الهجمات المرتدة، ومن إحداها مرر «عموري» كرة رائعة خلف الدفاع النصراوي إلى زايد العامري، الذي تسلم الكرة وراوغ أحد المدافعين، وانفتح المرمى أمامه، لكنه بدلاً من التسديد في الزاوية اليمنى البعيدة، سدد بغرابة بجوار القائم الأيسر مضيعاً فرصة تعزيز تقدم فريقه (38).

وأضاع العامري فرصة أخرى من مرتدة جديدة، نجح الدفاع النصراوي في إبعاد الكرة (40)، وعلى عكس المتوقع، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، مرر الحارس النصراوي كرة طويلة خلف دفاع الجزيرة المتقدم، خدعت الجميع وسط تباطؤ مفرط من مدافع الجزيرة كوسافيتش في اللحاق بها، واستغل المهاجم محمد الحوسني الكرة وتقدم بها وانفرد بعبدالرحمن العامري، وسدد الكرة على يساره داخل الشباك، مسجلاً هدف التعادل في وقت قاتل.

وفي الشوط الثاني نجح زايد العامري في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة (67)، مستغلا تمريرة عرضية متقنة من البديل مراد باتنا، الذي نجح في إضافة الهدف الثالث في الدقيقة (82) من ضربة حرة.

- زايد العامري سجل هدفين وباتنا عزز التقدم

من ضربة مباشرة.