قوارب زايد بن حمدان تتصدر «43 قدماً» في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سيطرت قوارب سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، على المراكز الثلاثة الأولى في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2019-2020.

ونجح الأشقاء الثلاثة، النواخذة مروان وحسن وعلي المرزوقي، في قيادة القوارب: «زلزال 217» و«حشيم 153» و«نمران 259»، لمالكها سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، في الحصول على المراكز الثلاثة الأولى بجدارة، وعلى التوالي، بعدما أحسنوا التعامل مع مجريات السباق، ونجحوا في النهاية في خطف الناموس والصعود إلى منصة التتويج. وجرت أحداث السباق في الواجهة البحرية لإمارة دبي، أول من أمس، بمشاركة 80 قارباً أبحرت باتجاه خط النهاية قبالة فندق برج العرب، لمسافة 11 ميلاً بحرياً.

وفي بقية المراكز جاء القارب «التبر 55»، لمالكه راشد بن غدير وبقيادة النوخذة محمد المهيري، في المركز الرابع للترتيب العام، وحصل القارب «العاصفة 87»، لمالكه النوخذة مروان المرزوقي، في المركز الخامس، بينما احتل القارب «مهاجر 60»، لمالكه احمد المهيري وبقيادة ابنه النوخذة ماجد، المركز السادس مع نهاية السباق.

وجاء القارب «نزاع 70»، لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة يوسف الحمادي، في المركز السابع، ثم القارب «العابر 203»، لمالكه سيف الرميثي وبقيادة النوخذة علي الرميثي، في المركز الثامن، وحل القارب «مزاحم 135»، لمالكه النوخذة عتيق المزروعي، في المركز التاسع، وجاء القارب «سردال 83»، لمالكه أحمد الرميثي وبقيادة ابنه النوخذة ثاني، في المركز العاشر.

وجرت مراسم التتويج بحضور محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وهزيم محمد القمزي مشرف عام السباق، ومهرة فلكناز أمين عام اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، والنوخذة المخضرم محمد راشد الرميثي.

حارب: نبارك لزايد بن حمدان

هنأ المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد حارب، سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، على فوز القوارب الثلاثة، مشيداً بالمستوى المتميز لنواخذة القوارب «الأشقاء».

وقال مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مشرف عام السباق، هزيم القمزي، إن النجاح الذي تحقق للسباق جاء بتضافر الجهود بين اللجنة المنظمة وشركاء النجاح، من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية من جهة، وبين اللجنة المنظمة والمتسابقين من جهة أخرى.

ترتيب الزوارق

1- زلزال 217.

2- حشيم 153.

3- نمران 259.

4- التبر 55.

5- العاصفة 87.

6- مهاجر 60.

7- نزاع 70.

8- العابر 203.

9- مزاحم 135.

10- سردال 83.