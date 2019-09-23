أندية الشارقة تحتضن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يحتضن ناديا الشارقة الثقافي للشطرنج، ومليحة الثقافي الرياضي، إجراءات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورته الرابعة، التي تقام يوم الخامس من أكتوبر المقبل، حيث سيكون هذان الناديان مقرين للمراكز الانتخابية في إمارة الشارقة، بجانب المراكز الأخرى.

وتتولى لجنة إمارة الشارقة، إحدى اللجان التابعة للجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، القيام بالعديد من المهام الفنية والإدارية والتنفيذية المتعلقة بالعملية الانتخابية، بالتنسيق مع المراكز المحددة في إمارة الشارقة، ومنها نادي مليحة الذي يتم اختياره للمرة الثانية، ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وهما من الأندية التي تنضوي تحت مظلة مجلس الشارقة الرياضي.

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي: «سعداء باختيار هذين الناديين، ما يؤكد الدور الوطني للأندية الرياضية بالتعاون مع كل الجهات المختصة، وتعزيز مسيرة النجاحات التي حققتها الدولة في الدورات السابقة للانتخابات، ونحرص على سير العملية الانتخابية فيها بكل سهولة ويسر، ووفق أفضل المعايير وبأعلى المستويات».