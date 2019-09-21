العين يحدد فترة غياب كايو وموقفه من المشاركة لقاء الوصل

المصدر: معاذ كمبال- العين

أعلن نادي العين لكرة القدم عن أن لاعبه البرازيلي كايو كانيدو الذي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية قبل مواجهة اتحاد كلباء أول يحتاج للعلاج لمدة أسبوعين قبل المشاركة في التدريبات الجماعية وهو ما يعني رسمياً غيابه عن لقاء فريقه السابق "الوصل" يوم الخميس القادم ضمن الجولة الثانية من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وقال مشرف الفريق الأول لفريق العين، محمد عبيد حماد في حديثه للموقع الرسمي اليوم السبت: "كايو تعرض إلى إصابة في العضلة الخلفية، خلال الجزء الأخير من التدريب الختامي ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة اتحاد كلباء، ما أدى إلى استبعاده من قائمة الفريق".

وخطف فريق العين أول ثلاث نقاط في مشوار منافسته على لقب دوري الخليج العربي بعد أن حقق فوزاً صعباً بنتيجة 3-2 على حساب ضيفه فريق اتحاد كلباء في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس أمام 5285 متفرج.

وتابع: "التقارير الأولية أن اللاعب في حاجة إلى أسبوعين، قبل الدخول مع الفريق في التدريبات الجماعية والعوامل التي تحدد عودة اللاعب ترتبط بوضع إصابته وقرار الطبيب ورؤية المدرب ".

واستغرب محمد عبيد حماد من الانباء التي أشارت إلى أن السبب وراء غياب كايو كانيدو عن لقاء "النمور" بسبب خلاف مفاجئ بينه وبين المدرب الكرواتي إيفان ليكو.

وقال حماد: "مروجي الشائعات دائماً ما يحتاجون إلى ربطها بأمر يستحق التقدير ويحظى بالاهتمام والمتابعة من الجميع، لذلك ليس غريباً على من يعتمدون مبدأ الإثارة والشائعة في التسويق لأخبارهم أن يقرنوها بالعين".

وأضاف: "لا يوجد أي خلاف بين المدرب وأي لاعب في قائمة الفريق، بل الاحترام المتبادل والتقدير العالي وروح العائلة الواحدة من أبرز مبادئ تعامل الجميع داخل وخارج غرفة تبديل ملابس العين التزاماً برؤية النادي وقيمه المؤسسية".

وانتقل كايو كانيدو لصفوف فريق العين في بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادماً من "الإمبراطور" في صفقة كلفة خزينة "الزعيم" 6 ملايين دولار.