الزعيم "سعيد" في بداية دوري الخليج العربي‎

المصدر: معاذ كمبال – العين

قاد المدافع الشاب، سعيد جمعة فريقه العين لتحقيق فوز دراماتيكي 3-2 على حساب ضيفه فريق اتحاد كلباء في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد ضمن استهلالية مشوار الفريق في دوري الخليج العربي لكرة القدم وذلك بعدما خطف هدف الفوز في الدقيقة 6+90 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت على يسار الحارس يوسف عبدالله.

وكانت المباراة في طريقها للنهاية بالتعادل الإيجابي 2-2 حينما مرر الياباني تسوكاسا شيوتاني كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وجدت المدافع سعيد جمعة الذي سددها قوية اصطدمت بقدم لاعب وسط اتحاد كلباء ماجد المحرزي قبل أن تستقر في الشباك ليهدي اللاعب فريقه ثلاث نقاط غالية في مواجهة فريق لعب المباراة بطريقة مفتوحة شكلت خطورة على مرمى أصحاب الأرض على مدار الشوطين.

وقص الدولي التوغولي لابا كودجو شريط أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء حينما تلقى تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء من زميله الجزائري عبدالرحمن مزيان حولها برأسه لتستقر في شباك الحارس يوسف عبدالله، لكن الضيوف استطاعوا انهاء الشوط الأول بالتعادل 1-1 حينما نجح مهاجم "النمور" التوغولي بنيال ملابا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 19.

وانطلق الشوط الثاني بأفضلية عيناوية رغبة في تسجيل التقدم بالنتيجة مجدداً وكان له ما أراد حينما سجل جمال معروف هدفاً بطريقة رائعة في الدقيقة 54 مستفيداً من العرضية النموذجية من زميله لابا كوجو، لكن مواطنه مهاجم فريق اتحاد كلباء استطاع أن يحسب أنفاس جماهير العين حينما سجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 83، بينما الفرج جاء متأخراً بقدم اللاعب سعيد جمعة في الدقيقة 6+90.