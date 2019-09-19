شايفر والرمادي «كلمة السر» في مواجهة بني ياس وعجمان

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

يستضيف بني ياس على ملعبه عند الـ9:15 من مساء اليوم، فريق عجمان، في افتتاح المرحلة الأولى من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وتبدو المواجهة صعبة للغاية على الفريق الضيف، الذي سبق أن تعرض لخسارة ثقيلة في الموسم الماضي بثلاثة أهداف دون رد.

ويملك السماوي طموحات كبيرة هذا الموسم للدخول ضمن أندية المربع الذهبي، خصوصاً بعد أن احتل المركز السادس في الموسم الماضي، وهو ما دفعه للتعاقد مع مدرب من أصحاب الخبرات التدريبية العالية، وهو الألماني وايفر شايفر، الذي سبق وخاض تجربتين ناجحتين من قبل مع العين وشباب الأهلي، وهو ما يجعل الأنظار جميعها مسلطة عليه في التجربة الثالثة له مع دوري الخليج العربي.

السماوي قد ظهرت عليه المكتسبات واضحة في المباريات الودية التي خاضها خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، إذ خاض 12 مباراة، آخرها كان ضد الظفرة الذي فاز عليه 3-1.

وانعكست تحضيرات بني ياس القوية على ظهوره في كأس الخليج العربي، إذ خاض مباراتين، فاز في إحداهما على الشارقة بطل الدوري بهدفين دون رد، وتعادل مع الوحدة إيجاباً 1-1.

ويعتمد السماوي على نجومه الأجانب الذين قدموا مردوداً جيداً في الفترة التي سبقت انطلاقة الموسم، وفي مقدمتهم الإسباني بيدرو كوندي، والبرازيلي لويس أنطونيو، والجنوب إفريقي أياندا باتوسي، والصربي ساشا أفكوفيتش.

في المقابل، لا تقل طموحات البرتقالي عن مضيفه بني ياس في تحقيق نتيجة إيجابية، إذ يدخل عجمان اللقاء متسلحاً بحالة الاستقرار الفني، لوجود مدربه المصري، أيمن الرمادي، على رأس القيادة الفنية للموسم الثالث في دوري الخليج العربي على التوالي، بعد أن حقق نجاحات هائلة في الموسم المُنقضي، وكان أحد الأسماء المرشحة للقب أفضل مدرب في الموسم المنصرم. ويعتمد الرمادي في فلسفته التدريبية على اللعب الجماعي، الأمر الذي جعل البرتقالي من الفرق التي تحظى باقتناع كبير من كل المتابعين، رغم الظروف التي قد يتعرض لها، سواء بالإصابات أو رحيل أي من نجومه.

ويفتقد البرتقالي لأربعة لاعبين ممن أسهموا في نجاحاته في الموسم الماضي، وفي مقدمتهم الهداف ثيام، والنيجيري ستانلي، إضافة إلى الثنائي محمد هلال ومحمد علي شاكر، اللذين انتقلا إلى العين، واستبدلهم بالتعاقد مع خمسة لاعبين جدد، من بينهم ثلاثة من الأفارقة.

عجمان الذي كان يطمح إلى المنافسة على كأس الخليج العربي لم يكن له حضور مؤثر في أول ثلاث جولات في المسابقة، إذ تعادل في مواجهتين، ومُني بخسارة كبيرة من الشارقة بخماسية نظيفة.

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