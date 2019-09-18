«الأبيض الصغير» يفتتح تصفيات آسيا اليوم أمام العراق

المصدر: بيشكيك - الإمارات اليوم

يستهل منتخب الناشئين التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا (تحت 16 سنة)، اليوم، من خلال مواجهة المنتخب العراقي على استاد دولين عمرزاكوف في عاصمة قيرغيزستان بيشكيك، ضمن المجموعة السادسة، التي تضم أيضاً صاحب الأرض والجمهور المنتخب القرغيزي، وكذلك لبنان.

وكان الأبيض قد اختتم تدريباته لأولى مباريات التصفيات، بمشاركة 23 لاعباً، ووسط أجواء من التفاؤل. وقال مدرب المنتخب، ماجد سالم، في تصريحات صحافية، إن جميع اللاعبين جاهزون لضربة البداية، وقال: استعداداتنا كانت مثالية، من خلال إقامة عدد من المعسكرات الداخلية والخارجية، وخوض مباريات ودية، بهدف رفع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين وزيادة الانسجام بينهم.

وأوضح أن حظوظ كل المنتخبات قائمة، للمنافسة في البطاقة المؤهلة للنهائيات، مشيراً إلى أن الجهاز الإداري والفني تحدث مع اللاعبين بضرورة احترام جميع المنافسين، وتقديم كل ما لديهم من أجل بلوغ النهائيات.

وعُقد، صباح أمس، الاجتماع الفني بحضور مسؤولي الاتحاد الآسيوي، وممثلي المنتخبات الأربعة. واستعرض الاجتماع كل الجوانب الفنية واللوائح الخاصة بالتصفيات. وسيظهر المنتخب باللون الأبيض الكامل أمام العراق، في حين يلعب أمام قيرغيزستان بالأحمر، والأبيض في مواجهة لبنان.