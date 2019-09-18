العنبري: هدف الشارقة الوجود ضمن فرق المقدمة

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أكد مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، أنه يتوقع مباراة صعبة لفريقه أمام خورفكان في المواجهة التي ستجمع الفريقين، غداً، في مستهل حملة «الملك» للدفاع عن لقبه في دوري الخليج العربي.

وأشار في المؤتمر الصحافي للمباراة، الذي عقد أمس في نادي الشارقة، إلى أن «هدف الشارقة في الموسم الجديد للدوري هو الوجود ضمن فرق المقدمة»، واصفاً استمرارية الفريق في المنافسة بالأمر المهم للنادي، لاسيما أنه حامل لقب الموسم الماضي.

وقال العنبري إنه يتمنى أن ينسى اللاعبون فرحة السوبر، ويدخلوا بكامل تركيزهم في هذه المباراة. وتابع: «كل تفكيرنا أن نكون ضمن فرق المقدمة في الدوري، وبعدها لكل حادث حديث بعد الجولات المقبلة»، وأضاف: «مباريات الدوري تختلف عن كأس السوبر، وندرك تماماً أهمية هذه المباراة، لذلك أتمنى أن تكون بدايتنا موفقة في أولى مبارياتنا بالدوري».

وأشار العنبري إلى أن التعاقد مع ريكارود غوميز لم يأتِ من فراغ وإنما جاء بعد تأنٍّ، مشيراً إلى أن اللاعب بدأ ينسجم مع بقية زملائه، مؤكداً أنه يتمنى أن يكون الجميع في أتم الجاهزية لبدء معترك الدوري.