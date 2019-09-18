«التمييز» ترفض شكوى نادي الإمارات ضد الفجيرة وشباب الأهلي

المصدر: منصور السندي - دبي

رفضت لجنة التمييز المشكّلة من هيئة التحكيم الرياضي في اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها الأخير، برئاسة المستشار عبدالله الطاهر، الطعن المقدم من نادي الإمارات ضد ناديي شباب الأهلي والفجيرة، بداعي التلاعب في نتيجة مباراة الفريقين بدوري الخليج العربي في الموسم المنصرم، وألزمت اللجنة نادي الإمارات بدفع الرسوم الخاصة بتقديم الطعن في هذه القضية.

يذكر أن نادي الإمارات طالب في قضيته باعتبار نادي الفجيرة خاسراً نتيجة المباراة 3-صفر، وتوقيع عقوبة انضباطية بحق نادي شباب الأهلي وحارسه ماجد ناصر، وكذلك لاعب الفجيرة فيرناندو غابرييل، لكن لجنة التمييز وضعت حداً لهذه القضية المستمرة منذ أشهر من خلال رفضها طعن نادي الإمارات.

ويعتبر قرار اللجنة الأخير نهائياً، كونه آخر مراحل التقاضي في هذه القضية، التي انطلقت منذ نهاية الموسم الماضي لدوري الخليج العربي، وشغلت الرأي العام الرياضي طوال الفترة الماضية.