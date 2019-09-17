ذيبان: نستهدف صدارة غرب آسيا للمرة الثانية

المصدر: عمان - الإمارات اليوم

وصلت بعثة منتخب أصحاب الهمم، أمس، إلى الأردن استعداداً للمشاركة في النسخة الثانية من دورة ألعاب منطقة غرب آسيا البارالمبية، التي دشنت مساء أمس في العاصمة عمان وتستمر حتى 22 الجاري.

وقالت البعثة في بيان لها إن رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية رئيس اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، محمد محمد فاضل الهاملي، برفقة الأمين العام لاتحاد رياضة المعاقين مدير البعثة، ذيبان المهيري، ورئيس اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات، عبدالله حسن الفلاسي، حرصوا على الوقوف على كل صغيرة وكبيرة في ما يتعلق باللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية حتى وصول البعثة بسلام الى فندق إقامتها في العاصمة عمان.

وأكد الهاملي حرص أبناء الإمارات لتشريف الدولة في هذا التجمع الكبير الذي يشارك فيه كل دول المنطقة، معتبراً أن المشاركة في الألعاب البارالمبية لغرب آسيا فرصة جيدة لمنتخب الإمارات، من أجل اعتلاء منصات التتويج ولتحسين أرقام اللاعبين.

وقال الهاملي في تصريحات صحافية: «وصلنا إلى المملكة الأردنية الهاشمية في أكبر بعثة لنا مشاركة في بطولة إقليمية، ودولة الإمارات دائماً داعمة لرياضة اصحاب الهمم في كل المحافل وتدعم مثل هذه المسابقات، وتسهم في انجاحها بالمشاركة المستمرة».

مشيراً الى أن المنتخب يتكون من جيلين حيث يوجد اللاعبون أصحاب الخبرة ومعهم جيل جديد من الشباب الذين سيستفيدون من وجودهم مع بعض، من أجل مواصلة الأجيال وصنع المزيد من الأبطال.

من ناحيته، أعرب ذيبان سالم المهيري عن سعادته بمشاركة هذا العدد الكبير من اللاعبين، والذي يجمع بين الخبرة والشباب في التنافس من خلال خمس ألعاب، اثنتان منها جماعية وثلاث فردية، وقال إنهم يهدفون من خلال المشاركة الى المحافظة على صدارة دول غرب آسيا التي حققها منتخب الإمارات بالنسخة الماضية في خورفكان، كما تعتبر هذه المشاركة فرصة جيدة للوقوف على مستوى اللاعبين الشباب، ولمعرفة مدى جاهزية اللاعبين بشكل عام.