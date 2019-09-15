اتفاقية تعاون بين مركز راشد لأصحاب الهمم واتحاد الدراجات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد مركز راشد لأصحاب الهمم بدبي، أمس، توقيع بروتوكول تعاون بين المركز واتحاد الإمارات للدراجات. وقام بالتوقيع على الاتفاقية، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات أسامة الشعفار، ومدير مركز راشد، مريم عثمان. ويتضمن البروتوكول تبادل الزيارات والوفود والمطبوعات من مجلات ونشرات، بما يخدم مصالح الطرفين، وتنظيم فعاليات رياضية مشتركة، تسهم في دمج الطلبة من أصحاب الهمم، وتعميق الوعي المجتمعي لديهم، وأيضاً تبادل المعلومات اللوجستية والمهارات من خلال إقامة الندوات والورش التدريبية، كما تضمن البروتوكول إقامة أنشطة وسباقات ومهرجانات رياضية خيرية وإنسانية، تهدف إلى دعم مركز راشد على الصعيد المجتمعي. وقال الشعفار في تصريح صحافي إن الاتحاد سيعمل على توفير كل الإمكانات التي تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة لخدمة المجتمع، وسيكون داعماً قوياً لأنشطة مركز راشد.