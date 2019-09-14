بوزنجال: ظهور جمهورنا بقميص الشارقة سيشكل لوحة رائعة

المصدر: منصور السندي - الشارقة

قال عضو مجلس إدارة نادي الشارقة المشرف العام على الفريق الأول محمد بوزنجال، إن الملك في كامل الجاهزية للقاء شباب الأهلي اليوم في كأس السوبر، مؤكداً ثقته بأن الفريق - رغم قوة الخصم- قادر على التفوق والتتويج.

وطالب بوزنجال الجمهور الشرجاوي بالحضور بقوة خلف الفريق، وكشف أن النادي خصص 700 تذكرة لأنصاره على أن يتم نقلهم الى ملعب المباراة عبر الحافلات التي وفرها النادي، والتي ستتحرك من ملعبي النادي في كل من سمنان والحزانة.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن ظهور جمهور الشارقة بقميص النادي خلال مباراة السوبر اليوم سيكون لوحة رائعة، خصوصاً في ظل قرار النادي بتخفيض أسعار قميص الفريق الأول، حيث باتت تراوح بين 100 درهم للطقم الواحد للكبار، و50 درهماً للصغار.

وقال: «الشارقة استعد بشكل جيد سواء من خلال المعسكر الخارجي أو من خلال مباريات كأس الخليج العربي، وصفوف الفريق تعد مكتملة». وأضاف: «رغم خسارة الفريق مباراتين في كأس الخليج العربي فإنه استعاد توازنه وثقته بنفسه بالفوز الكبير على عجمان، وسعادتنا أكثر بعودة الأوزبكي شوكوروف بعد شفائه من الإصابة».