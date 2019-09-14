هدف البخيت في باراغواي يسعد جمهور كلباء

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أبدى عدد من جمهور كلباء سعادتهم بالهدف الجميل الذي سجله لاعب المنتخب الأردني، وفريق «النمور» ياسين البخيت في مرمى منتخب باراغواي، خلال المباراة الودية مع منتخب بلاده، والتي انتهت بفوز باراغواي 4-2.

وتبادل مجموعة من أنصار كلباء عبر التواصل الاجتماعي عبارة: «ياسين البخيت ولدنا»، في إشارة إلى اعتزازهم بما قدمه اللاعب في تلك المباراة رغم خسارة الأردن، وبانتظار إسهاماته مع كلباء في دوري الخليج العربي، الذي ينطلق خلال أيام، وأكد عدد من مشجعي «النمور»، لـ«الإمارات اليوم»، أنهم يتمنون رؤية مثل تلك الأهداف مع كلباء في المنافسات المقبلة.

يذكر أن البخيت، وبمجهود ذاتي، استلم الكرة من نصف ملعب الأردن، وركض لمسافة طويلة بسرعة عالية، وسجل على يسار حارس باراغواي في واحد من أجمل أهداف الأردن.

وقال علي أحمد: التعاقد مع ياسين البخيت مكسب، وإذا واصل تقديم الأداء المعروف عنه، فسيكون لفريقنا مكان مميز بترتيب الدوري، بينما أكد أحمد البلوشي: تمنيت فوز الأردن في الودية لكي تكتمل فرحتنا بـ«ولدنا»، لكني لست حزيناً لأنها بالنهاية مباراة إعدادية، وتشجيعنا للبخيت يمكن أن ينعكس إيجاباً على مردوده الفني بالدوري، واصفاً الهدف بالرائع، وأنه يعكس أسلوب البخيت المعروف عنه، متمنياً أن يشاهد مثله مع كلباء.

وأكد، من جانبه، حسن علي إبراهيم: أعجبني أسلوب احتفاله على طريقة كريستيانو رونالدو. مؤكداً أن جمهور كلباء يدرك القيمة الفنية للاعب، ومتفائل بإمكاناته كثيراً، لذلك اختار أن يمضي وقتاً جميلاً، وهو يتابع المباراة الودية لمنتخب النشامى.