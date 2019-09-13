3 انتصارات متتالية لمنتخب التنس في كأس ديفيز

المصدر: محمد فاضل - دبي

حقق منتخب الامارات للتنس للرجال 3 انتصارات متتالية خلال مشاركته الحالية في بطولة كأس ديفيز والمقامة منافساتها حاليا في عمان في الاردن ونجح منتخب الامارات من التأهل للدور النهائي للبطولة بانتظار خوض المباراة النهائية مع ممثل اوقينيسيا باسفك التي ستقام يوم غد وفي حال الفوز سيصعد منتخب الامارات الى المجموعة الثالثة في العام المقبل (2020).

ونجح منتخب الامارات في الفوز على منتخبات طاجيكستان وقيرغيزستان (3-0)، وختمها عصر اليوم بالفوز على أقوى فرق مجموعته منتخب كمبوديا بذات النتيجة.

وبارك نائب رئيس مجلس ادارة اتحاد الامارات للتنس للاعبين والجهازين الفني والاداري النجاحات التي حققوها متمنينا لهم المزيد من النجاح ومواصلة المشوار وتحقيق الانتصار الرابع للتأهل للمجموعة الثالثة، مؤكدا ان المنتخب اجتهد كثيرا من خلال التدريبات والاستعدادات وهو ما مهد لتحقيق النجاح.