كأس الوثبة ستاليونز يجتذب 15 خيلاً في فرنسا

المصدر: باريس - الإمارات اليوم

يستضيف مضمار مونت دو مارسان الفرنسي، عصر اليوم، فعاليات الجولة الـ18 من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز (بري فليبر) على الساحة الفرنسية.

وخصّص سباق كأس مزرعة الوثبة ستاليونز (بري فليبر) لمسافة 2000 متر، البالغة جائزته 18 ألف يورو، للخيول العربية الأصيلة الناشئة في سن ثلاث سنوات فقط، وتشارك فيه 15 خيلاً تتنافس في مضمار مونت دو مارسان.

وأبرز الخيول التي تنافس على اللقب «مهيمن» لإسطبلات الأصايل في فرنسا، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وبقيادة جان بيرنارد إيجوم، الذي لم يشارك من قبل في السباقات، وسينطلق المهر المنحدر من نسل سيرافين دي بون من البوابة «4».

وينافس على اللقب «بيلكوار» بقيادة فالنتين سيجوي، و«خطاب دو فاوست»، بقيادة جوليوم جودجي جاي، و«جوهر دو بيريول»، بقيادة ماكسيم فولون، و«ميوف»، بقيادة مايكل فورست، و«كبير»، بقيادة كليمنت كاديل.