«الرابطة» تبحث متطلبات الجماهير مع الجهات الأمنية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عقدت رابطة المحترفين الإماراتية اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي الشرطة، أمس، في مقر الرابطة بأبوظبي، ترأسه المدير التنفيذي للرابطة وليد الحوسني، وحضره رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، العميد راشد آل علي.

وتم في الاجتماع مناقشة متطلبات الجماهير على غرار أدوات التشجيع وخدمات المأكولات والمشروبات. وتم الاتفاق على دراسة جميع المواد المحظورة والمسموحة بعد استلام عينات من الأندية ومراعاة توفير شروط الأمن والسلامة، ثم يتخذ بعد ذلك القرار المناسب.