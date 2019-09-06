الظفرة وخورفكان في «بروفة أخيرة» قبل انطلاق الدوري

المصدر: محمد فاضل - أبوظبي

يبحث فريق الظفرة عن الاقتراب بشكل كبير من نيل إحدى بطاقات التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الخليج العربي، عندما يلتقي ضيفه خورفكان في مباراة تقام على استاد حمدان بن زايد بنادي الظفرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة للبطولة.

ويسعى الظفرة اليوم لإحراز نقطته السادسة بعد الفوز في الجولة الماضية على كلباء 3-2، في المقابل يبحث خورفكان أيضاً عن تحقيق فوزه الأول في المسابقة بعد الخسارة من الجزيرة والتعادل مع النصر. وتعتبر هذه الجولة من الكأس بروفة حقيقية للفريقين لاختبار جاهزيتهما لانطلاق دوري الخليج العربي، حيث سيلتقي خورفكان فريق الشارقة في اختبار قوي، بينما يواجه الظفرة الجزيرة في لقاء لا يقل صعوبة ضمن مباريات الأسبوع الاول.

وستكون الخطورة الأكبر على شباك خورفكان من لاعب الظفرة البرازيلي جواو بيدرو صاحب الأداء الرائع في لقاء كلباء، حيث سجل هدفين وصنع الثالث لزميله دييغو. وشدد مدربا الفريقين في المؤتمرين الصحافيين قبل المواجهة على أن ما يشغل بالهما أكثر هو التحضير للدوري. وأوضح مدرب الظفرة الصربي رازوفيتش أنه أعد فريقه وفقاً لما يخطط له وسيخوض المباراة بالتشكيلة ذاتها التي فاز بها على كلباء، مبيناً أنه راضٍ عن المردود العام للاعبي الظفرة المتواجدين برفقته.

وعن مردود أجانب الفريق الحاليين قال إنهم يعملون بجد مع الفريق ويشكلون مع المواطنين أسرة واحدة. وأكد أنه سيعطي فرصة للاعبين الشباب لإبراز مواهبهم في المباراة، مبدياً إعجابه بفريق خورفكان ووصفه بالفريق القوي.

وكشف من جهته مدرب خورفكان البرازيلي كاميلي عن أنه سيفتقد أحد أبرز لاعبيه علي حسين للإصابة، موضحاً أنه سيلعب بتشكيلة المباراة السابقة أمام النصر للثبات عليها، تمهيداً لتدشين مباريات الدوري. وقال إنه يتطلع أيضاً لتحقيق الفوز من اجل الاقتراب من التأهل للدور ربع النهائي للبطولة.

- الظفرة فاز على كلباء

في الجولة الماضية.