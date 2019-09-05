مجلس الشارقة يتسلّم المركز الرياضي بنادي المدام

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أكمل مجلس الشارقة الرياضي مشروع المركز الرياضي بنادي المدام الثقافي الرياضي، الذي يضم صالة السباحة، وملعبين للكرة الطائرة، وملعباً لكرة السلة وملعباً لكرة اليد، ويعتبر أحد المشروعات التي تنفذ لعدد من أندية المنطقة الوسطى بالإمارة، ضمن خطة متكاملة للمرافق الرياضية.

وتم التسليم المبدئي، بحضور مهندسي قسم متابعة المنشآت الرياضية بإدارة الخدمات المساندة بالمجلس، والمدير التنفيذي لنادي المدام الثقافي الرياضي، الدكتور محمود نسيم.

وقال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، إن المركز الرياضي يأتي تنفيذاً لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من أجل تميز المرافق والمنشآت وفق أعلى المعايير، بما يساعد الأندية على تحقيق الطموحات وتوفير كل المتطلبات والاحتياجات للأندية لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأضاف: «المركز يشكّل إضافة جديدة للمرافق الرياضية المتميزة في الإمارة، حيث تم العمل بالمواصفات الحديثة والمطلوبة، بما يصبّ في مصلحة تطوير الرياضة بالإمارة الباسمة، ويمثل المشروع أهمية للنادي بالشكل الذي تحتاج إليه الأجهزة الفنية واللاعبون، من خلال الملاعب المميزة والمرافق المجهزة بشكل حديث، وهي الأساس للوصول إلى حصد الإنجازات والبطولات، واستثمار أوقات النشء والشباب وممارسة الرياضة.